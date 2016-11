9 důvodů, proč odmítnout Babišovu elektronickou evidenci tržeb

Jsem proti elektronické evidenci tržeb. Je to neoprávněné posilování moci státu. Měl bych řadu důvodů být pro zavedení elektronické evidence tržeb, přesto jsem zásadně proti.

Nejprve, proč bych mohl být pro: Jsem příznivcem moderních technologií, jsem pro férové podnikání, nemám rád jakékoli porušování zákonů, mám rád pořádek v účtech a přehled o chodu firmy. A především, podnikám v poradenství a moje firmy neinkasují platby v hotovosti ani prostřednictvím platebních karet, takže EET se mne osobně netýká.

Potud tedy, proč bych se EET nemusel zabývat a proč bych nemusel být proti.

Jsem však proti EET. Proč?

Aby byl zákon o evidenci tržeb prosazen, musel Andrej Babiš zmanipulovat veřejnost. Překrucováním skutečnosti, pomocí polopravd i lží vyvolal znovu u mnoha lidí nepřátelství proti živnostníkům a malým podnikatelům. EET nyní podporují lidé, které nijak nezasáhne, jichž se nebude týkat a kteří o ní nic nevědí. Velmi často podporují EET občané, kteří to těm živnostníkům „přejí“, protože oni přece vědí, že co živnostník, to zloděj.

Potřebnost EET nebyla nikdy doložena fakty a výpočty. Jsou tu jen fráze a vymyšlená čísla.

Jsem proti EET zásadně, zcela a důsledně:

1. EET nepotřebujeme, protože stát má všechny prostředky pro efektivní výběr daní.

2. EET je diskriminující, protože malí musí plnit všechny podmínky, zatímco velcí mají mírný režim.

3. EET nenarovná, ale ještě více pokřiví podnikatelské prostředí ve prospěch korporací.

4. EET je mrhání veřejnými prostředky.

5. EET má vysoký korupční potenciál.

6. EET je plošná restrikce, zavedená se stejnou logikou, jako bychom zákonem zavedli sledování kamerami do všech domácností, protože v některých dochází k domácímu násilí.

7. EET je logickým pokračováním setrvalého tlaku socialisticky smýšlejících politiků, velkopodnikatelů a odborářských bossů proti malému podnikání.

8. EET je zcela zřejmým pokusem, jak omezit svobodu podnikání malých podnikatelů a živnostníků v České republice a rozdělit společnost.

9. EET neoprávněně posiluje moc státu.

Autor je předseda Asociace podnikatelů a manažerů