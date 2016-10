Útok v Belgii: Už si na teror zvykáme

Fakta jsou jednoduchá. V Bruselu, ve čtvrti Schaarbeek, kde bydleli útočníci z březnových bruselských atentátů, prováděla policie namátkové kontroly chodců. Jeden policií oslovený muž vytáhl nůž, jednoho z policistů bodl do břicha, druhého do krku a dal se na útěk. Narazil však na další policejní hlídku, která ho na útěku postřelila a následně zadržela. Muž ještě při zatýkání zlomil nos jednomu z policistů.

Z popisu samotné události nevyplývá, že by šlo o islamistický útok, úřady však mají k dispozici i další zatím neveřejná data, protože oficiálně o teroristický útok podle belgických úřadů šlo. „Z dosavadních poznatků máme důvod se domnívat, že jde o teroristický čin,“ řekl mluvčí prokuratury Eric Van Der Sypt.

Takže — šlo o další ze série islamistických násilností, už nikdo neví, jestli letos jde už o padesátou, nebo stou padesátou reprízu (když vezmeme v úvahu i atentáty islamistů mimo Evropu), a už to vlastně nikoho ani nezajímá. Ano, je pravda, že nebyly oběti na životech — ale došlo k útoku na policii, což znamená přímý útok na stát, na nás všechny. My však už každodenními zprávami o teroru zlhostejněli a vlastně nás to už moc nezajímá. Přesně podle mustru: „Oni to ti muslimové takhle dělávají, no... A jak dopad’ fotbal?“

Sečteno a podtrženo, i té hrstce islámských teroristů, pár desítkám, kteří v Evropě zaútočili, se podařilo změnit základní nastavení naší kultury. Už nás násilí nepřekvapuje, vždyť je to furt. Strach z dalšího útoku se stává součástí základních pocitů Evropanů, pravděpodobnost, že příště dojde i na mne, je čím dál tím větší. Přišli jsme o naši víceméně nenásilnou kulturu a náš svět se mění v kotel bojů a agrese podobný tomu v zemích, odkud přichází migrační vlna. Islamisté už nám vnutili násilí jako normu.