Nesahejte na mou islamofobní maminku!

Na obranu Reflexem šikanované altruistky z Bloku proti islamizaci se postavil její dospělý syn. Nejprve kontext: Úsvit s Blokem proti islamizaci, pohrobkem Bloku proti islámu, pořádají v Ostravě „svatováclavskou demonstraci“. Oslovily několik muzikantů, zda by jim tam nezahráli, ti si vzali den na rozmyšlenou a následně účast odmítli. Přesto se jejich jména ocitla na plakátě s hlavním titulkem STOP IMIGRANTŮM a s názvy Úsvitu a Bloku proti islamizaci. Místní vůdkyní tohoto uskupení je paní Antošová. Když jsem se dozvěděl, jak si dali na plakáty lež, napsal jsem (přiznanou) lež, že se bude paní Antošová na příští demonstraci obnažovat. Jen aby si sama vyzkoušela, jaké to je, když o ní někdo píše lži.

Po pár dnech se mi na zdi na Facebooku objevily následující posty od anonyma odkudsi z Opavy a já s jejich autorem začal komunikovat.

Royal Crown: Hodláte se mojí mámě omluvit za to, jak špiníte její jméno lží? Nebo Vás v tom Reflex ještě povzbuzuje? Můj komentář se vztahuje k článku na serveru Reflex.cz. Tam se ta vaše vyhulená kokotská hlava totiž sere do mojí mámy a špiní její jméno prachsprostou LŽÍ a svou NEVĚDOMOSTÍ (i přes to, že jste PhDr., což asi i vypovídá o kvalitě našeho školství) akorát světu ukazujete, jaký jste DEBIL.

S jistými rozpaky jsem zjistil, že v adrese toho facebookovského profilu figuruje číslice 88, a nedalo mi to se nezeptat:

JXD: Milý anonyme, to 88 ve Vaší FB adrese znamená Heil Hitler, prosím? To máte po mamince?

Royal Crown: Ne ty kokote. Rok narození. Ale je fajn, že jste ukázal své smyšlení.

JXD: Chlapče, a pročpak se podepisuješ směšnou přezdívkou? Ty jsi v té Opavě králem? Nebo se bojíš podepsat svým jménem a hraješ si na noblesu? To tě maminka pěkně vychovala!

Royal Crown: lol... :D nemám co víc dodat... :D Snad jen „Proti blbosti i bohové bojují marně“

JXD: Tak chlapče, ještě jednou: Jak ti říkají? Neboj se tolik a prozraď nám to!

Neprozradil, podepsat se na Facebook bylo nad jeho mravní síly. Druhý den ráno ale dorazil na recepci našeho vydavatelství tento e-mail:

„Jmenuji se Viktor Balogh a dnes se ke mě dostal článek ze serveru Relex.cz s názvem ,Blok proti islámu chystá předvolební striptýz!‘ ve které se autor Jiří X. Doležal výslovně naváží do mojí mámy a hanlivě ji uráží a ničí její jméno, cituji: ,Svlékat se bude předsedkyně BPI Vlaďka Antošová‘ nebo ,Proto vyzývám všechny čtenáře ke sdílení a šíření informace, že se paní Antošová svlékne, na sociálních sítích, mezi přáteli a třeba i náhodným spolucestujícím v městské hromadné dopravě‘. Navíc jsou informace ve článku LŽIVÉ! Moje máma krom toho že kandiduje za Úsvit provozuje s otcem loutkové divadlo. Hrají ve všech školách a školkách v republice více jak dvacet let. Víte co to může způsobit jejich povolání? Tímto žádám potrestání pana Jiřího X. Doležala a také jeho veřejnou omluvu!“

I rozhodl jsem se mládenci odpovědět takto, formou veřejného dopisu. Takže: Milý chlapče! Když tvoje maminka vstupuje do politiky, musí počítat se zvýšenou mírou kritiky, to tak u politiků chodí. Pokud vstupuje do politiky za tak bizarní uskupení, jako je BPI, musí také počítat s tím, že si z ní bude široká veřejnost dělat srandu. A pokud se v propagandě své partaje dopouští podvodů, podrazů, sviňáren a lží, musí bohužel počítat s tím, že o ní budou lidé také šířit lži. Zároveň ti chci ale poděkovat za důležitou informaci.

Od samého počátku je BPI velmi trapným, směšným a nevěrohodným subjektem, jak z pimprlové komedie. A jistě nejen pro mne, ale i pro řadu čtenářů je přínosem, že díky tobě nyní vědí, že Blok proti islamizaci skutečně vychází z kašpárkového divadla. Ono je to fakt poznat, ale je lepší, že to máme přímo od tebe takhle potvrzené.