Blok proti islámu chystá předvolební striptýz!

Svlékat se bude předsedkyně BPI Vlaďka Antošová, hrou na kytaru to doprovodí Rajko Doleček a celou akci svou autoritou válečného veterána zaštítí za Úsvit/BPI pan Miroslav Lidinský. A samozřejmě – muslimům bude vstup přísně zakázán!

Ano, chápete správně, výše uvedené tvrzení je kec. Ale jak se tak lidově říká, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, na hrubý pytel hrubá záplata a jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Proto vyzývám všechny čtenáře ke sdílení a šíření informace, že se paní Antošová svlékne, na sociálních sítích, mezi přáteli a třeba i náhodným spolucestujícím v městské hromadné dopravě.

Co se vlastně stalo? Proč na našem serveru vychází text, kde jeho autor výslovně upozorňuje, že není pravdivý? Odpověď je jednoduchá – Úsvit a Blok proti islámu provedly takovou sviňárnu, že je třeba jim to podobnou sviňárnou oplatit. Takže, prosím, šiřte, že se bude paní Antošová a možná i pan Doleček veřejně obnažovat, zaslouží si to.

Ve stručnosti jde o to, že Úsvit s Blokem proti islámu pořádají v Ostravě „Svatováclavskou demonstraci“. Oslovili několik muzikantů, zda by jim tam nezahráli, ti si vzali den na rozmyšlenou a následně účast odmítli. Přesto se jejich jména ocitla na plakátě s hlavním titulkem STOP IMIGRANTÚM a s názvy Úsvitu a Bloku proti islámu. Takže u každého, kdo plakát viděl, se zcela jasně vytvořila asociace: „tito zpěváci podporují Úsvit/BPI“. Konkrétně šlo o tyto kapely a umělce: ostravská metalová skupina Citron, zpěvačka Tanja a raper Marpo. Když se o plakátu dozvěděli, všichni se od něj distancovali a veřejně, na sociálních sítích i novinářům, potvrdili, že tam rozhodně hrát nebudou.

Úsvitčíci prostě zneužili známá jména ke své politické agitaci a nejméně do momentu, kdy si řadový čtenář přečetl odmítavá stanoviska umělců, si o nich mohl myslet, že to jsou úplní idioti. A navíc nebezpeční a xenofobní idioti, idioti podporující xenofobní megaidioty ze jmenovaných politických subjektů. Úsvit/BPI si prostě ukradl jména umělců, aby dodal své přehlídce hnědomozků lesk a důstojnost.

Minimálně dva z postižených umělců jsou odhodláni Úsvit/BPI žalovat za újmu na pověsti – která jim očividně nastala. Doufám, že vyhrají, ale i to by bylo málo. Myslím, že je na čase oplatit Úsvitu/BPI stejnou mincí. Takže ještě jednou:



Sdílejte, šiřte a komunikujte informaci, že na té avizované ostravské demonstraci se führerka Bloku proti islámu Antošová svlékne a předvede svým voličům, že se zásadně nedepiluje. Nikde.