Velkolepý kousek moderátora ČT Václava Moravce – pozval jen lidi zastupující jednu stranu

Asi po půl roce jsem si v neděli zapnul na České televizi Otázky Václava Moravce a nevycházel jsem z údivu. Ne nad nastolenými tématy a odpověďmi diskutujících, ale nad sestavou zpovídaných. Zastupovali totiž jen jeden politický proud, takže o veřejnoprávnosti či nezávislosti může v tomto případě ČT básnit pouze ve svých interních materiálech. To vše za peníze daňových poplatníků.

Prvním tématem byla neutěšená situace na českých silnicích a podivně vypsaná zakázka na mýto. Hosté? Ministr dopravy Dan Ťok a jeho předchůdce Antonín Prachař. Ten první je ve vládě nominovaný za hnutí ANO. Ten druhý byl v kabinetu za hnutí ANO, kam vstoupil v roce 2012. Prachař pak ze strany vystoupil koncem minulého roku, ale podle iDnes řekl, že dál „Andreji Babišovi nesmírně fandí v jeho úsilí dávat věci do pořádku“.

Po první hodině Otázek moderátor Moravec také avizoval srpnový volební model ČT – podle kterého vede hnutí ANO.

Pokračovala diskuse na téma elektronická evidence tržeb a kontrolní hlášení k dani z přidané hodnoty. Tedy věci, které prosadil ministr financí Andrej Babiš, šéf hnutí ANO. Účastníci diskuse? Majitel firmy Juta a senátor Jiří Hlavatý a šéf společnosti Best Tomáš Březina. Oba zajímaví, fundovaní lidé, kteří mají ke zvolenému tématu co říct. Bude to určitě náhoda, ale pan Hlavatý v roce 2014 kandidoval v obvodě Trutnov jako nestraník – za hnutí ANO.

Po debatě dvou slovutných českých podnikatelů, následovaly podrobnosti volebního modelu. Hnutí ANO podle něj vede nad ČSSD až o 11,5 procenta. Což je číslo dost odlišné od jiných zjištění.

Nepodezírám v tomto případě ani hnutí ANO, ani jeho šéfa Andreje Babiše, že by připravili před krajskými a senátními říjnovými volbami sami pro sebe v České televizi tak velkolepé víkendové představení.

Proč si ale ČT i po odvysílání nedělních Otázek Václava Moravce nadále říká veřejnoprávní (tedy alespoň formálně vysílající pro všechny voliče všech stran), je naprostou záhadou. Navíc je to za peníze z vynuceného koncesionářského poplatku.