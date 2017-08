Místo koupání tvrdý výcvik. Ukrajinské děti se na prázdninových táborech učí válčit

Místo koupání a hraní volejbalu strávily stovky dětí ve válkou rozštěpené Ukrajině letošní léto rozborkou a sborkou útočných pušek kalašnikov a zdokonalováním se v umění války. Poté, co vražedný konflikt na východě vstoupil do třetího roku, někteří rodiče se starají o to, aby jejich děti byly připraveny bojovat proti proruským separatistům, napsala agentura AP.