6 socialistických potravin, které Češi milují dodnes

Zatímco po plechovkách krevní tučnice, polárkovém dortu nebo žvýkačkách Pedro velká poptávka není, zejména sladké výrobky si drží často i více než 50letou tradici. Dezerty Metro, čokoládová tyčinka Milena, Pribináček a Termix nebo sladké ovocné čočky si s oblibou Češi kupují i dnes. Retro značky prostě táhnou, i když se jejich složení za desetiletí často výrazně změnilo. Někde k lepšímu, jindy suroviny nahradily levné tuky a sladidla.

Míša

Zejména v létě nabízí mrazící pulty nepřeberné množství zmrzlin i jejich příchutí. Po klasickém polárkovém dortu už lidé tolik nesahají. Zato velké oblibě se stále drží tvarohový Míša, výrobek, který vsadil na tradici a rozšířil se i o ovocné variace. Pro velkou popularitu se prodává nejen jako nanuk, ale i ve vaničce.

Jesenka

Kondenzovaná slazená smetana v tubě je sice kalorická bomba, ale na trhu je spolu s dalšími slazenými mléčnými pochoutkami Piknik a kakaovým Pikao nepřetržitě už od roku 1958. Stala se tak jednou z nejstarších českých značek a úspěšně se prodává dodnes. Vyměnila jen původní obal za plastový, receptura zůstává stejná.

Sunar

I když už se dávno nevyrábí v tuzemsku, sušené mléko pro kojence přišlo v Československu na trh už v roce 1950 pod značkou SUšená NÁRodní. Ačkoli už řadu let nepatří Čechům a dováží se ze Švédska, patří mezi nejprodávanější kojenecká mléka v Česku.

Horalky a Tatranky

Šestivrstvá oplatka s krémovou náplní a po obvodu máčená v čokoládě se původně v roce 1945 vyráběla do tvaru trojúhelníku. Tatranka tak měla připomínat štíty hor. Ale ani šest vrstev oplatek jí nevydrželo. Po znárodnění původního výrobce Theodor Fiedor šla kvalita dolu. Klesl podíl náplně, původně tvořil podíl arašídů dokonce 10 procent. A začal se i zvyšovat podíl cukru a rostlinných tuků. Dnes ji vyrábí s různými příchutěmi a v různých polevách hned několik výrobců a pod různými značkami. Její mladší sestra Horalka s arašídovou náplní pochází ze slovenské Seredi, kde se od roku 1965 vyrábí takřka v nezměněné podobě rovněž dodnes. Oplatka měla nejen chutnat, ale také zasytit.

Vegeta

Sypká přísada na dochucení polévek, omáček a dalších slaných jídel nesměla chybět snad v žádné kuchyni. Jugoslávský výrobek z 50. let se úspěšně dovážel nejen do socialistického Československa, ale také do zemí Sovětského svazu či Maďarska. Zázrak ochucovadla nestojí na ničem jiném než na glutamátu sodném. I když se dnes zatracuje, mnoho lidí bez něj stále nedá ani ránu. Stejně jako nezaboří lžíci do polévky, aniž by ji nevylepšili alespoň pár glutamátovými kapkami „Maggi“. Ani černá lahvička s červeným uzávěrem se nezměnila.

Granko

Už žádné připálené kakao v rendlíku a škraloup. Granulované kakao ocenila řada československých hospodyněk. V 70. letech totiž i Čechoslováci chtěli po vzoru západu vyrábět vlastní rozpustný kakaový nápoj. Na jeho název byla vypsaná soutěž, kdy nakonec vyhrálo Granko ze zkratky „granulované kakao“. V regálech má své jisté místo stále, i když jen na českém a slovenském trhu. Tradiční tuzemskou potravinu vyrábí nadnárodní firma a dováží se z Maďarska.