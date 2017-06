Český národ si vždy poradí! I s protikuřáckým zákonem! | Reflex.cz

Neuplynul ani týden od buzeračního zákazu kouření ve všech restauracích a alespoň v Unhošti si už nalezli důmyslný způsob, jak se zákonem naložit jako Babiš se zdaněním svých zisků. Prostě to ojebou.

Fotoreportáž Zbyňka Pecáka ukazuje místní lidovou tvořivost na téma, „jak si poradit s protikuřáckým zákonem“. Restaurace v Unhošti, z níž fotoreportáž pochází, byla klasická venkovská pivnice pro chlapy, kteří nedají bez cigarety ani ránu. Chápu, že homosexuální transgender vegan, nekuřák a kromě kokainu abstinent by byl raději, kdyby tento typ lidí z Evropy vymizel. Zatím je to však několik miliónů lidí, takže se snad ještě pár let ubráníme — jako v Unhošti.

Když udeřil nekuřácký zákon, přivezli před hospodu návěs či přívěsný vozík — tak se prý odborně říká takovýmu tomu pódiu s kolečkama připřažitelnému za auto — s lavicemi a slunečníky – a chlastá se tam. Je to zahrádka, není k ní potřeba dávat ceduli Kouření zakázáno, tak daleko státní buzerace zatím nesahá, a všichni jsou spokojený. Věřím, že podobných nápadů díky nekončící lidové tvořivosti vznikne celá paleta a že se nám podaří ten diskriminační zákon obabišovat (nechci napsat rovnou ojebat, je to sprosté slovo).