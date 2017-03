V New Yorku se prodává úžasný byt legendární herečky Grety Garbo. S původním vybavením a za 150 milionů | Reflex.cz

Nádherný byt Grety Garbo (1905 – 1990), jedné z nejslavnějších hereček všech dob, se v New Yorku vůbec poprvé prodává. Podle majitelů je téměř se stejným vybavením, jaké zde filmový idol zanechal. Cena je 6 milionů dolarů (v přepočtu kolem 150 milionů korun). Garbo zde žila od roku 1954 až do své smrti v dubnu 1990.

Byt je velmi luxusní, nachází se na Manhattanu, přičemž z některých pokojů je krásný výhled na East River.

Hollywoodská herečka zde strávila desítky let a právě to je to místo, které ji pomohlo k tomu, aby se důsledně vyhýbala veřejnosti. Neposkytovala rozhovory a raději žila v ústraní. Dokonce kdysi si vymínila, že nebude chodit ani na premiéry některých svých filmů. Byl to pravý opak toho, co dělali ostatní herečky.

Sídlo se nachází v klidné slepé ulici a jediným dědicem byla Gray Reisfieldová, neteř Grety Garbo. Ta se ale v roce 2013 z bytu odstěhovala do San Francisca.

Realitní kancelář Halstead, která nabídku zveřejnila, říká, že byt má tři ložnice, tři koupelny, vlastní vstupní halu s výtahem, obývací pokoj a samostatnou knihovnu. Budova byla postavena v roce 1927.