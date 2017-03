Poznáváte místa na fotkách starých 130 let? Kdysi byla „naše“ ve společném státě, kde žili i Češi

Rakousko-uherská monarchie, jejíž součástí byly do roku 1918 i české země, měla mnoho nádherných horských oblastí. Podívejme se na některé z nich na fotkách z desetiletí kolem roku 1880. Snímky ukazují místa z dnešní Itálie a Rakouska, které byly součástí někdejšího císařství. Přeneseně se dá říci, že to byla i „naše“ místa. Faktem je, že dnes se do rakouských a italských hor jezdí zcela běžně.