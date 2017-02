Evoluce v přímém přenosu? Amazonský kmen Huaorani se mění kvůli lovu opic

Ve větvích stromů tráví tolik času, že na to začalo reagovat i jejich tělo. Drtivá většina ze čtyř tisíc příslušníků ekvádorského kmene Huaorani má velmi ploché nohy, což jim umožňuje lepší šplh při lovu opic, jejich hlavního zdroje potravy. Unikátní kmen se stále drží starých tradic. Muži loví pomocí otrávených šipek, rodiny žijí v tradičních chýších a všichni mluví jazykem, který není příbuzný žádnému jinému. Přesto i oni nyní čelí tlaku moderní společnosti.

Jejich území bylo sice již v roce 1990 prohlášeno ekvádorskou vládou za etnickou rezervaci, ale ani to nezastavilo postup těžebních společností. Dobývání ropy se stále přibližuje jejich teritoriu a britský fotograf Pete Oxford se strachuje, že by to mohlo znamenat konec celého kmene. Ten je neodmyslitelně spjatý s místní přírodou a dokonale se jí přizpůsobil.

Nejde přitom jen o ploché nohy. Někteří příslušníci kmene mají na každé noze dokonce šest prstů. I když to se dá přičíst i místnímu malému genofondu. Přesto jsou ale živoucím důkazem o správnosti teorie evoluce.

"Během mého života jsem byl svědkem masivního úbytku domorodých kultur a jejich vědomostí. Postupně se stáváme jedním homogenizovaným celkem. To je pro mě znepokojivé," uvedl na svých stránkách Pete Oxford.

Snaží se proto zdokumentovat tolik domorodých kultur, kolik jen může. Slova o homogenizaci potvrzuje i fakt, že jeho starší fotografie používají různé kmeny k tomu, aby se mohly vrátit zpět k tradičnímu způsobu života.

Budou je jednou potřebovat i příslušníci kmene Huaorani? Oxford věří, že zájem veřejnosti je ještě může zachránit.