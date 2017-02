Památník totální zkázy. Pýcha Detroitu chátrá a přihlíží tomu stovky nových aut, která nikdo nechce

První výkop tu provedli Detroitští lvi v roce 1975 a až do konce 90. let nebyl v USA větší stadion. Zabíral neuvěřitelných 51 hektarů a do ochozů se pohodlně vešlo 82 tisíc lidí. Na mši papeže Jana Pavla II. v roce 1987 se jich však na stadion namačkalo ještě o 11 tisíc víc. Vystřídaly se tu snad všechny rockové i popové hvězdy. Proháněly se tu monster trucky i fotbalisté A. C. Milán. A svým wrestlerským uměním tu bavil diváky legendární svalovec Hulk Hogan.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Opuštěný stadion Silverdome na záběrech z dronu • VIDEO Youtube.com

Špatná zpráva přišla v roce 2002. Tehdy se přímo v Detroitu otevřel sice menší, ale modernější stadion Ford Field a sláva Silverdomu začala uvadat. Fotbalový tým se přesunul do nové arény, muzikanti přestali jezdit. Stadion se uzavřel v roce 2006. O čtyři roky později se ale konalo slavnostní znovuotevření. Pořádali tu velkolepou show monstertrucků a exhibiční utkání tu odehráli fotbalisté A. C. Milán s athénským Panathinaikosem. Na původní slávu se ale nepodařilo navázat a tak byl v roce 2013 Silverdome znovu uzavřen. Po demontáži střechy začaly ochozy i hřiště rychle chátrat. V roce 2016 tu dokonce někdo úmyslně založil požár.

Stadion je tak nenávratně zničen a čeká na demolici, která by měla proběhnout tento rok. Jeho chátrání mlčky přihlíží stovky automobilů firmy Volkswagen, které na místní parkoviště společnost umístila v roce 2015, kdy propukl skandál s falšovanými emisními limity. Poslední momenty majestátné stavby zachytil fotograf Johnny Joo, který nafotil hřiště, zázemí i plné parkoviště. Podívejte se na fotky v galerii.