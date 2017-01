Děti opuštěné kvůli tradici: V Indii stále přežívá starobylý zvyk

Nata Pratha, starobylý zvyk, který v komunitě Bhilů na severozápadu Indie povoluje muži zaplatit peníze za možnost soužití se ženou, aniž by si ji vzal. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o takřka moderní výdobytek v jinak tradicemi svázané společnosti. Jenže Nata Pratha je v jednom ohledu mimořádně krutá. Nijak nemyslí na děti.

Cena za novou ženu se pohybuje v přepočtu mezi 10 až 20 tisíci korun. Většinou jsou předmětem obchodu ovdovělé ženy či nešťastné manželky. Mají tak šanci na nový život a to je to hlavní, co zastánci zvyku Nata Pratha zmiňují.

"Není na tom nic špatného. Právě naopak. Dává to ženám možnost volby. Pokud je manžel alkoholik, tak ho může prostě opustit a začít žít s jiným. Tenhle zvyk vymysleli naši předci a nemůže na něm být nic špatného. Naše společnost bude Nata Pratha vždy ctít," uvedl v rozhovoru s fotografem Showkatem Shafim jeden z vůdců komunity Bhilů Bansilal Kharadi.

Jenže pokud nedojde k sňatku, děti dané ženy nemají žádnou jistotu, že je bude moci matka vzít s sebou. Právě naopak. Většinou jsou předány příbuzným, jež se o ně nestarají příliš dobře. Dle Neemy Pant, která pracuje v organizaci Save the Children in Rajasthan, jsou takové děti přímo diskriminovány. Vlastní poručníci je bijí, nedávají jim pořádně najíst a nedovolují jim ani chodit do školy. Děti místo toho pracují na polích a jako sluhové v domě.

Nata Pratha změnila život i malé Pinki, se kterou fotografa Showkata Shafiho seznámila její babička Kanku Roat. Dnes pětileté holčičce zemřel krátce po jejím narození otec a matka si v rámci uctění tradic našla nového manžela. Malé miminko tak zůstalo samo. I přesto měla ale Pinki pořádné štěstí. 53letá babička ji netýrá a dělí se s ní o vše co má, i když to není mnoho. Obě žijí v hliněné chatrči a veškerý majetek představuje jedna kráva a její tele.

"Po smrti mého syna opustila dceru a šla žít se ženatým mužem. Mohla tu zůstat a starat se o dceru, ale jde o zvyk. Tak to tu chodí už několik století," krčí rameny Kanku. Babička Pinki chce alespoň dohlédnout na to, aby vnučka chodila do školy a měla šanci na lepší život. To se většině "obětí" Nata Pratha nepoštěstí.