Smrt přichází v noci: Filipínská Manila se pod rukama nového prezidenta mění v jatka

Více než 6 tisíc lidí již zaplatilo životem za protidrogové tažení před půl rokem zvoleného prezidenta Rodriga Duterteho. V nočních ulicích řádí samozvaní ochránci práva, nájemní zabijáci a pravděpodobně i policisté. Oběťmi mají být dle úřadů dealeři a narkomani. Jak ale naznačují zprávy z města Davao, kde byl Duterte dříve starostou, nebude to tak úplně pravda.

V době jeho nadvlády nad městem byly popravy bez soudního procesu takřka na denním pořádku. Dle organizací pro lidská práva ale neumírali jen lidé spojení s drogami. Mezi oběťmi byly také obyčejní zloději a dokonce i děti žijící na ulici. Jak se Duterte navíc na nedávném podnikatelském fóru přiznal, zabíjel některé občany on sám.

„V Davau jsem to praktikoval osobně. Jenom abych ukázal, že když to můžu udělat já, mohou i oni (policisté). Jezdil jsem ulicemi Davaa na velké motorce, sám jsem hlídkoval v ulicích a vyhledával problémy. Skutečně jsem vyhledával konfrontace, abych mohl zabíjet,“ cituje Duterteho agentura AFP.

Zatímco jordánský diplomat Zeid bin Ra'ad v Organizaci spojených národů volá po tom, aby byl Duterte souzen za vraždu, běžným Filipíncům šokující výroky jejich prezidenta dle všeho nevadí. Podle průzkumů veřejného mínění ho i nadále podporuje nadpoloviční většina voličů.

Do čela opozice proti prezidentovi se postavila senátorka Leila de Lima. Její ostré výroky ale neponechali Duterteho příznivci bez odezvy. Bývalá ministryně spravedlnosti se nyní obává odvolání z funkce, zatčení a dokonce i zabití. V chaotické atmosféře současné Manily by to asi nikoho nepřekvapilo. Sama de Lima se ale dokola opakuje: „To mám přestat bojovat? Jen přes moji mrtvolu.“

