Praha po 2. světové válce: Jak vypadalo hlavní město Československa v roce 1946?

Unikátní snímky, které si můžete prohlédnout v naší galerii, zobrazují poklidný život v československé metropoli. Na první pohled by se mohlo snad i zdát, že žádná 2. světová válka ani nebyla. Praha měla v tomto ohledu štěstí, protože byla bombardována pouze jednou, a to když letka amerických bombardérů omylem přeletěla Drážďany. Potřebné opravy proto nebyly v našem hlavní městě tak veliké jako jinde v Evropě. My si tak můžeme v klidu vychutnat kouzelnou atmosféru poválečné Prahy, ze které se nám příliš podobných fotogalerií nezachovalo.