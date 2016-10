Stařena z Brna nechtěla vypít otrávený čaj, tak ji zavraždili sekerou

Hned bylo jasné, jde o vraždu, spáchanou navíc zvlášť brutálním způsobem. Avšak vyšetřování od počátku komplikovala nezjištěná totožnost ženy. Teprve v pondělí dorazila na policejní služebnu osmašedesátiletá Františka Strnadová, která udala, že u ní bydlící Cecílie Klementová se již od středy 19. ledna pohřešuje.

Vzápětí nastal v celém vyšetřování zlom.

„Strnadová i se svou dvacetiletou dcerou Hedvikou byla zavedena do márnice v Králově Poli, kde prohlásila, že zavražděnou stařenu poznává a že je to Cecílie Klementová. Dcera Hedvika se však na zavražděnou nechtěla podívati a učinila tak teprve na důrazné vyzvání.“

To bylo policistům podezřelé – učinili v bytě Strandové důkladnou domovní prohlídku a nakonec nebyli ani příliš překvapeni, když zde nalezli četné stopy krve.

Obě ženy putovaly do vazby. Starší Františka pak po dlouhém zapírání přiznala, že vražda byla skutečně spáchána v jejím bytě a mrtvolu spolubydlící Cecílie Klementové dopravila s dcerou na trakaři k rybníku.

Pod tíhou matčiny výpovědi se doznala i dcera. Celý plán zosnoval její milenec čtyřiadvacetiletý Josef Krejčiřík z Chrlic, aby se zmocnil několika tisíc korun, které si nebohá stařena během života našetřila a zároveň se mohl přestěhovat na uvolněné místo do bytu své milé.

„Nejprve chtěli Klementovou otráviti opiem, jež vlili do čaje. Stařena však čaj odmítla, načež Hedvika uhodila stařenu topůrkem sekyry prudce do hlavy, takže nešťastnice klesla v bezvědomí. Pak uchopil sekyru Krejčiřík a také on uhodil stařenu dvěma ranami do hlavy, tentokráte však ostřím sekyry. Na to oba – bylo úterý 18. ledna – odešli a přespali jinde“, popisují noviny vcelku naturálně průběh mordu.

„Matka Strnadové byla toho dne návštěvou u svého syna v Králově Poli. Ve středu ráno přišla tam za ní Hedvika a po cestě domů se matce přiznala, že Klementovou zabila. Matka chtěla to udati policii, ale dala se dcerou uprosit. Doma pak obě ženy mrtvolu zabalily do pytle, naložili na trakař a šesti ulicemi vezly k rybníku, kde ji vyklopily.“

Osnovatel hnusné vraždy, chamtivec Krejčiřík, byl zakrátko dopaden.