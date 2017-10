Absurdita v Německu: Hesensko zavádí veřejnou dopravu zdarma pro státní zaměstnance, děti platí dál

Hesenská vláda rozhodla, že od ledna příštího roku mohou státní zaměstnanci cestovat po celém státě zdarma vlaky, autobusy či tramvají. Akce, která bude stát za jeden rok 51 milionů euro, může využít 90 tisíc úředníků, učitelů a dalších profesí, dále 45 tisíc smluvních pracovníků a 10 tisíc stážistů, kteří pracují pro stát Hesensko.

Každý z těchto lidí obdrží kartu Jobticket, na kterou bude jezdit veřejnou dopravou zdarma.

Na věc si ale chtějí posvítit daňové úřady a odpor to vyvolalo zejména u občanů. Většina lidí nechápe, že úředníci a další státní zaměstnanci budou jezdit zdarma a například děti za cestu do školy zaplatí. Hesenské Sdružení daňových poplatníků se v rádiu Hessischer Rundfunk ptalo, zda je normální, že učitelé jezdí zdarma a jejich studenti platí. Podle nich by to mělo být přesně naopak.

Ovšem státní správa tvrdí, že se jedná o správný krok směrem k životnímu prostředí. „Tato naše iniciativa povede ke snížení emisí, protože státní zaměstnanci budou místo aut více využívat veřejnou dopravu,“ tvrdí hesenský ministr vnitra Peter Beuth. Zda to ale bude platit i v realitě, to zatím nikdo neví.

Někteří politici a úředníci se dokonce domnívají, že tento projekt by měl být rozšířen po celém Německu.