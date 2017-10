65 tisíc měst, 191 zemí, 150 miliónů uživatelů. To všechno jsou čísla, kterými se může chlubit Airbnb, největší alternativní server s ubytováním na světě. Před tradičními hotely, hostely a kempy upřednostňuje Airbnb čím dál více cestovatelů. Služba, jež ovlivnila ubytovací byznys i trh s nemovitostmi, funguje poměrně jednoduše a pro uživatele je v mnoha ohledech jednodušší.

Tím prvním je, jak už to tak bývá, cena. Ubytování na Airbnb vás vyjde velmi často výrazně levněji než běžný hotel – v tom totiž platíte personál a celkově finančně náročnější údržbu a energie. Přes Airbnb bydlíte u majitele, který část či celý byt nebo dům pronajímá. Prvotní myšlenkou Airbnb bylo ubytovávat turisty v nevyužitém pokoji vlastního bytu, zároveň s nimi tedy sdílet společný prostor a obohatit je vlastními zkušenostmi z místa, kde žijete.

Celý proces probíhá rychle. Na webu nebo v aplikaci Airbnb si vyberete město, čas a specifikaci ubytování, podle hodnocení si vyberete z nabídky a zkontaktujete majitele. Zaplatíte předem, na místě akorát převezmete klíče a po konci pobytu můžete ohodnotit hostitele, stejně tak on vás.

Dnes už Airbnb značná část hostitelů pojímá investičně. Za účelem pronájmu nakupují byty v dosahu center velkých měst a za měsíc tak jeden byt zvládnou pronajmout i deseti návštěvníkům. Bytů pak mnohdy dávají k nájmu několik, a z hostitelství na Airbnb se tak někdy dokonce stává práce na plný úvazek. A to poměrně jednoduchá – hostům musíte akorát předat klíče a před jejich příjezdem v bytu uklidit.

Druhotným efektem celé věci je pak logicky zásadní zvýšení cen bydlení při centrech metropolí. Majitelům nemovitostí se ve srovnání s běžným pronájmem vyplácí Airbnb násobně víc, a tak nájemcům vypovídají smlouvy a ti se musí ohlížet po bydlení jinde. Byty se plní, hotely prázdnou a místní občas těžko shánějí k původnímu bydlení alternativu. Kvůli tomu již například v Berlíně městská samospráva Airbnb plošně zakázala.

Kritiku slyší Airbnb také z levicových kruhů – a to za to, že si z pronájmů bere provize. V tom se liší například od couchsurfingu, podobné služby, jež ale na rozdíl od Airbnb zprostředkovává ubytování zdarma – výměnou za to, že svým domácím během pobytu třeba uvaříte.

Ani to však rozmach celého fenoménu zatím příliš neohrozilo. Ubytování přes Airbnb nabízí celosvětově přes tři milióny hostitelů a jen v Evropě se má počet uživatelů do roku 2020 vyšplhat na 24 miliónů. Hotelům kvůli němu klesají tržby ročně o téměř půl miliardy dolarů, naopak hodnota společnosti stoupla už na 31 miliard dolarů.