Vtipálci nahradili svěcenou vodu v kostele pálenkou

Zhruba desítka turistů dorazila na sklonku srpna do turistického centra této vinařské vísky v pohoří Jura na východě Francie s nečekanou otázkou: "Proč je v kropenkách kostela pálenka?"

Vedoucí turistického centra, jež se nachází naproti kostelu, to nedalo a do kostela se vypravila. "Do obou kropenek někdo vylil po litru pálenky," vysvětlila později AFP. "Kořalka byla cítit hned u vstupu do svatostánku," dodala.

V kostele se mše slouží jen výjimečně a kropenky bývají obvykle prázdné. Nádrže na svěcenou vodu byly od alkoholu vyčištěny a posléze naplněny svěcenou vodou.

Identita a motivace šprýmařů zůstává zahalena tajemstvím.