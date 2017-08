Putin vykáže z Ruska stovky amerických diplomatů. Jde o odvetu za tvrdé protiruské sankce

"Pokud jde o další možná opatření nebo o to, zda je to hodně nebo málo, pak z hlediska práce diplomatického úřadu je to jistě citelné. Protože v Rusku pracovalo a dosud pracuje více než tisíc pracovníků - diplomatů a technického personálu - a 755 z nich teď bude muset svou práci v Ruské federaci ukončit. To je citelné," uvedl Putin.

Z Washingtonu však zaznělo, že tolik diplomatů USA v Rusku ani nemají. "V Rusku 755 amerických diplomatů nemáme," napsal dnes na twitteru podle agentury Reuters bývalý velvyslanec USA v Moskvě Michael McFaul. Agentura rovněž cituje ze zprávy generální inspekce ministerstva zahraničí USA vztahující se k roku 2013, v níž se uvádí, že v uvedeném roce americké diplomatické mise v Rusku, včetně ambasády v Moskvě a konzulátů v Petrohradě, Jekatěrinburku a Vladivostoku, zaměstnávaly 1279 lidí. Z toho bylo 934 "místních" zaměstnanců a 301 členů "přímo najatého" personálu z 35 amerických vládních úřadů. Z tohoto výčtu podle Reuters vyplývá, že skutečný počet Američanů, kteří budou muset odejít, bude "daleko menší než 755".

Putin dnes rovněž řekl, že Rusko je schopné zavést další omezující opatření vůči USA, ale neudělá to, neboť by to poškodilo rozvoj mezinárodních vztahů. "Samozřejmě máme možnost něco udělat a omezit určité sféry našich společných aktivit, které by byly pro americkou stranu citlivé. Ale myslím si, že to není nutné, poškodilo by to rozvoj mezinárodních vztahů," poznamenal šéf ruského státu. "Doufali jsme, že se situace nějak změní, ale pakliže se změní, brzy to nebude," řekl Putin. "Myslím, že nadešel čas ukázat, že to (americké kroky vůči Rusku) nenecháme bez odpovědi," dodal.

Rusko v reakci na nové americké sankce, které by podle předpokladů měl prezident Donald Trump podepsat, v pátek kromě výzvy ke snížení počtu Američanů v Moskvě rovněž oznámilo, že od 1. srpna uzavře rekreační objekty využívané zaměstnanci amerického velvyslanectví v ruské metropoli. Jde rovněž o reciproční krok, který už dříve podnikla vůči Rusům americká administrativa. Putin dnes ujišťoval, že Rusko je otevřené spolupráci s USA v různých oblastech, včetně boje proti terorismu a kybernetické kriminalitě. "Místo toho ale slyšíme jen nepodložená obvinění ze zasahování do vnitřních záležitostí Spojených států," postěžoval si nejvyšší ruský představitel. Za hlavní oblasti, kde Rusko a USA úspěšně pokračují ve společných projektech označil energetiku a vesmírný výzkum.