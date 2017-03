Není pravda, že migrační tsunami polevilo: O azyl loni požádalo v zemích EU 1,2 milionu lidí | Reflex.cz

Několik měsíců se spekulovalo o tom, že uprchlíků přišlo do Evropy minulý rok daleko méně, než předloni. Jenže Eurostat, statistický úřad Evropské unie, vydal minulý týden čísla, která ukazují něco jiného. O azyl požádalo v roce 2016 v zemích EU celkem 1 204 280 lidí. A to je pouze o 53 tisíc méně než před dvěma lety. Překvapením je, že to už nikdo ani nijak dramaticky nekomentuje. Situace se přitom zjevně nelepší.