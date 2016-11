Češi mají srdce na pravém místě – peníze potřebným darují hlavně v období Vánoc a v reakci na živelné katastrofy

Češi jsou národem dobráku. To, že máme srdce na pravém místě, dokazuje i fakt, že víc než tři čtvrtiny z nás (79 %) už někdy darovalo peníze na dobrou věc. A nejde při tom o úplně malé částky! Průměrná výše daru v online prostředí se za minulý rok vyšplhala dokonce na 724 korun. Štědří jsme pravidelně v období Vánoc, loni ale mezi nejštědřejší dny pařil také 27. a 28. duben, reagovali jsme tak na zemětřesení v Nepálu. Vyplývá to z dat platformy Darujme.cz a výsledků aktuálního průzkumu agentury NMS Market Research, která zkoumala postoj Čechů k dobročinnosti.

I když jsou Češi známí jako šetřivý národ, průzkum ukazuje, že tento stereotyp rozhodně neplatí. Téměř 80 % lidí daruje peníze na pomoc ostatním. Nejštědřejší lidé žijí v Královéhradeckém kraji, peníze tam na dobrou věc někdy poslalo 93 % obyvatel, hned v závěsu jsou Pražané s 86 % a Jihočeši s 83 %. Naopak nejméně přispívají obyvatelé Ústeckého kraje a Vysočiny (shodně 71 %). Ženy darují častěji, muži ale zase vyšší částky. Dobré skutky dělá podle platformy Darujme.cz většina z nás nejčastěji v úterý a ve středu. Z konkrétních neziskovek pak peníze skrze Darujme.cz posíláme Lékařům bez hranic, Člověku v tísni a Greenpeace. Lhostejný nám ale není ani osud Armády spásy, Adry či Domova Sue Ryder.

Nejštědřejší lidé žijí v Královéhradeckém kraji, peníze tam na dobrou věc někdy poslalo 93 % obyvatel. • Foto Darujme.cz

Nedůvěra v pouliční sbírky

Přestože nám přijde nejbezpečnější darované peníze buď převést přes účet (56 %) nebo zaslat pomocí dárcovské SMS (36 %) z pohodlí domova, nebráníme se ani přispívání přímo na ulici. A to přesto, že to považujeme za rizikové. Do některé z pouličních sbírek někdy peníze vhodilo 80 % z nás, ale téměř stejný počet lidí si potom osudem peněz není jistý. Pouhých 14 % dotazovaných věří, že peníze dorazí tam, kam mají. Zhruba každý desátý o tom ale silně pochybuje. „A právě z těchto důvodů také vznikla platforma Darujme.cz, která umožňuje bezpečné darování a zaručuje, že svěřené prostředky skutečně doputují tam, kam mají. Jen touto cestou se za minulý rok k potřebným dostalo téměř 21 milionů korun,“ vysvětlil Zdeněk Mihalco z Nadace Via, která službu spravuje.

Upozorňuje také, že během několika dní Nadace Via spustí novou funkci, kdy si na Darujme.cz kdokoliv bude moci jednoduše založit vlastní dárcovskou výzvu a získávat peníze na dobrou věc. „Například mohou lidé své kamarády poprosit, že letos nechtějí narozeninový či vánoční dárek, ale raději by byli, aby jejich přátelé skrze Darujme.cz poslali peníze na daný dobročinný projekt,“ upřesňuje Zdeněk Mihalco.

Mluvit o dárcovství není mezi Čechy v módě

V pomoci potřebným sice hravě konkurujeme zbytku Evropy, o našich dobrých skutcích ale zatím nejsme zvyklí příliš mluvit. Zhruba jedna třetina z nás se nechce vychloubat a 2 % se to dokonce stydí přiznat. Počet Čechů, kteří na dobročinné účely darují pravidelně, ale stále roste. V minulém roce pravidelně darovalo 13 % z nás. Navíc roste i výše průměrného daru, jen za první polovinu tohoto roku se podařilo přes Darujme.cz zprostředkovat o 15 % více dobra, než loni.

„Dárci, kteří pravidelně přispívají po menších částkách, znamenají pro neziskové organizace vyšší stabilitu a umožňují jim pomoc plánovat na delší dobu dopředu. Ke zvýšení počtu pravidelných dárců přispívá i rozvoj online dárcovství. Jsem proto velmi rádi, že jejich počet každoročně stoupá,“ doplnila Gabriela Drastichová za Nadaci Vodafone Česká republika, která je hlavním partnerem projektu Darujme.cz.

Nejsme žádní troškaři – průměrná výše daru na internetu se za minulý rok vyšplhala dokonce na 724 Kč. • Foto Darujme.cz

Věděli jste, že?

✓Za minulý rok se přes platformu Darujme.cz dostalo potřebným celkem 20 952 412 Kč prostřednictvím 224 neziskových organizací a 510 projektů.

✓96 %dotázaných taky přiznává, že darují hlavně pro svůj dobrý pocit. Svou dobročinností se moc nechlubí a s ostatními o ní mluví, jen když se jich někdo cíleně zeptá.

✓Nejsme žádní troškaři – průměrná výše daru na internetu se za minulý rok vyšplhala dokonce na 724 Kč.

✓Nejštědřejšími dny jsou dle Darujme.cz úterý a středa, kdy se na dobročinné účely na internetu přispívá nejvíce a to v době oběda. Nejvyšší částky pak odcházejí mezi 21-22 hodinou večerní.

✓Čechům byla v roce 2015 - alespoň dle údajů Darujme.cz - nejsympatičtější organizace Lékaři bez hranic, poslali jí nejvíce peněz. Hned další v pořadí je Člověk v tísni a Greenpeace.