Druhé kolo senátních voleb online komentovali Petr Sokol a Ladislav Mrklas

Po Jiřím Šlégrovi dnes neuspěl ani další známý sportovec - žokej Josef Váňa po sečtení všech okrsků prohrál na Karlovarsku se starostou Božího Daru, senátorém alředsedou senátního klubu STAN Janem Zedníkem. A to dokoncem poměrem dva ku jedné. Klub Starostů a nezávislých proto může mít nadále v horní komoře až devět členů, pokud do něj vstoupí i Václav Chaloupek z hnutí OPAT. Pak by mohl být dokonce silnější než klub senátorů ANO.