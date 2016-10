České sázkaře lákají miliardy z Eurojackpotu, sázky do této loterie už dohánějí Sportku

Češi sice platí v Eurojackpotu za jeden sloupeček (5+2 čísla; 60 korun) či celou sázenku (6 sloupečků a hra Extra 6; 400 korun) mnohem více peněz než za plný tiket Sportky se hrou Šance (220 korun), ale miliardové či mnohamilionové výhry jsou pro ně zřejmě dostatečným lákadlem.

Z výherní listiny, kterou na svých stránkách zveřejňuje společnost Sazka, je patrné, že na páteční slosování Eurojackpotu Češi sázejí více peněz na středeční losování Sportky a suma vsazená do sdílené evropské loterie už začíná atakovat i sumu prosázenou při nedělením slosování Sportky.

Například ve středu 28. září Češi vložili do Sportky 32,779 milionu korun a do souběžně losované dodatkové hry Šance dalších 3,737 milionu korun, ale do slosování Eurojackpotu (které se konalo o dva dny později, v pátek 30. září) to bylo 42,218 milionu korun. Pro úplnost je potřeba dodat, že do tahu Sportky a Šance konané v neděli 25. září Češi vložili 49,107 respektive 5,445 milionu korun.

Sportka samozřejmě zůstává nejznámější českou loterijní hrou s téměř 60tiletou tradicí. Z dat je však patrné, že Eurojackpot se na ni začíná velice silně dotírat. Jeho páteční slosování už má větší náběry než středeční Sportka a nedělní Sportka už vede jen o několik milionů korun. Je však třeba dodat, že výši náběrů u Sportky silně ovlivňuje aktuální výše jackpotu. Jinými slovy: řada sázkařů si počká až ho jiní „nakrmí“ a vsadí si až tehdy, kdy je jackpot řádně tučný.

Touha po snadném zbohatnutí a díky tomu životu bez práce je mezi Čechy silně rozšířená. Jen v loňském roce Češi ve všech druzích hazardu prosázeli 152,2 miliard korun. Provozovatelé sázek jim na výhrách vrátili 121,8 miliardy korun.

Trend je takový, že tato čísla se rok od roku zvyšují a tudíž za letošní rok může prosázená suma atakovat i 160 miliard korun. Svůj podíl na tom má právě i Eurojackpot, který během chvilky může i z obyčejného Čecha udělat miliardáře. Loni se to povedlo jednomu člověku z Pardubicka, který vyhrál 2,466 miliardy korun. Příští pátek ho může následovat někdo další. A to je terno, za které se pro řadu Čechů, kteří šetří na čemkoliv, vyplatí těch pár stovek obětovat.