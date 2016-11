Muž si v muzeu fotil selfie, zničil přes 200 let starou sochu

Socha z konce 18. století je tak zřejmě nenávratně zničená. Miguel Rodriguez, jeden z návštěvníků lisabonského Národního muzea, celou scénu vyfotografoval a zveřejnil ji na sociální síť Facebook.

Tam také popsal, co se stalo. Návštěvník, jehož jméno nebylo zveřejněno, se postavil zády k soše a začal nastavovat selfie tyč tak, aby se do fotografie se sochou co nejlépe vešel. Během manipulace s tyčí se obrátil tak neobratně, že sochu povalil a ta se rozbila na několik kusů. Celou scénu pozorovalo několik návštěvníků muzea, kde byl zrovna onu sobotu byl volný vstup.

“Pracuji zde už mnoho let a toto jsem ještě neviděl,” uvedl zástupce ředitele muzea Jose Alberto Seabra Carvalho. “Nemohu si vzpomenout na nic podobného, co by se této situaci jen trochu podobalo,” diví se zástupce ředitele.

Identitu brazilského turisty, který sochu zničil, portugalská policie nechce prozradit. “Vyšetřování totiž stále probíhá,” uvádí. Škoda zatím není vyčíslená, ve spolupráci s odborníky z muzea a kunsthistorického ústavu ji policie teprve sdělí.