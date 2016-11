Nejvíce emocím druhých rozumí lidi v Ekvádoru, Češi na tom podle psychologů nejsou dobře

Jak moc empatičtí jsou Češi? Tedy jak se dokážou vcítit a porozumět emocím a motivům druhého člověka? Podle nedávno zveřejněné studie psychologů ne moc dobře. Dokonce v tomto směru prý patříme k nejhorším zemím světa. Zda je to ale skutečně tak, to zůstává otázkou.

Vědci z Michiganské státní univerzity, která je devátou největší univerzitou ve Spojených státech a věnuje se speciálně různým výzkumům, analyzovali poprvé data o empatii od více než 104 tisíc lidí v 63 zemích světa. Výsledky pak zveřejnili na webu časopisu Journal of Cross-Cultural Psychology.

Jak upozornila ve čtvrtek Česká televize, tak Česká republika se umístila až na 55. místě, je tedy devátou nejméně empatickou zemí světa. Sousední Slovensko dopadlo ještě o dvě místa hůř. A devět z deseti nejméně empatických zemí bylo dlouho pod totalitní vládou socialistických a komunistických režimů.

Podle vědců empatie obecně oslabuje i v zemích, kde bývala tradičně hodně vysoká. Například v USA.

„Americká společnost se v posledních desetiletích mění a lidé se stále více zaměřují jen na sebe, roste individualismus, daleko méně je zajímají problémy ostatních,“ říká William Chopik, který byl vedoucí studie.

Podle Chopika je hodně překvapivé, že v první desítce se objevily hned tři země Blízkého východu – Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Kuvajt. Zkušenosti zahraničních návštěvníků těchto zemí jsou ale často opačné, moc velkou empatii zde nezažili. Jenže studie zkoumala pouze možné vcítění se do lidí, kteří v jednotlivých státech žijí. U bohatých arabských zemí může být výsledek zkreslen i tím, že zde trvale žije a pracuje mnoho cizinců, v Emirátech a Kuvajtu dokonce tvoří většinu obyvatelstva.

Sami výzkumníci pak upozorňují, že výsledky je třeba brát s určitou rezervou, protože projevování empatie se zásadně liší podle kulturních návyků a místních tradic i zvyklostí. Takže to, co někdy vypadá jako málo empatické, je ve skutečnosti zažitý postoj a nemusí to znamenat, že by člověk pak nebyl ochoten například pomoci druhému.

Zde je 10 nejempatičtějších států světa:

1. Ekvádor

2. Saúdská Arábie

3. Peru

4. Dánsko

5. Spojené arabské emiráty

6. Jižní Korea

7. USA

8. Tchaj-wan

9. Kostarika

10. Kuvajt