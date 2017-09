Pokud nebude Andrej Babiš premiérem či ministrem, jeho politický svět se může rychle zhroutit

Poslanecká sněmovna podle předpokladů ve středu vydala Andreje Babiše a jeho pravou ruku Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. To, co by v zahraničí znamenalo téměř jistě konec politické kariéry, je ale u nás předmětem nejrůznějších sporů a rozporuplných postojů. Šéf hnutí ANO ale může být probíhající kauzou oslaben, což se může projevit na výsledku říjnových voleb. Pokud by Babiš nakonec nebyl premiérem či dokonce by v příští vládě vůbec neseděl, mohla by skončit i jeho politická kariéra. Takovou variantu nelze úplně vyloučit.

Kauza má několik rovin, ale pokud je země 6 týdnů před volbami do Poslanecké sněmovny, mimořádně důležitá je politická rovina sporu o Babiše. Jeho hnutí ANO může být oslabeno a tím by také Babiš ztratil své silné postavení. Pokud by nebyl premiérem, jak dnes mnozí očekávají, nebo by dokonce ani neseděl ve vládě, těžko si lze představit, že by Andrej Babiš vykonával pouze funkci poslance. To by přece v té „žvanírně“ (jak nazývá Poslaneckou sněmovnu) nevydržel.

Rozhodnout o této variantě může pouhých několik procent, které ve volbách připadnou někomu jinému, než hnutí ANO. To má navíc podle analýz problém v tom, že mu na rozdíl od voleb v roce 2013 nepřibývá tolik nových potenciálních voličů z řad nerozhodnutých či prvovoličů. Přesunuli se naopak k němu nespokojenci z ČSSD a KSČM, což není právě elektorát, na který se dá dlouhodobě spoléhat. Jsou to voliči-nespokojenci, kteří jsou ale myšlenkově a ideově zcela nekompatibilní s miliardářem Babišem. Teď ho to úplně nemusí zajímat, ale pro budoucnost je to vysoce problematické a rizikové.

Po nejrůznějších kauzách, včetně Čapího hnízda, navíc prudce oslabila Babišova největší zbraň – údajný boj proti korupci. Jeho tvrzení, že „všichni kradou“ se za nastalé situace jeví jako směšné.

To, že Babiš má problémy, si často všímají i zahraniční média a pro Českou republiku je to špatná vizitka. Protože v souvislosti s jeho vydáním sněmovnou k trestnímu stíhání se pořád v cizině opakuje, že právě šéf hnutí ANO by mohl vyhrát říjnové volby a stát se premiérem. Je to bráno s nepochopením, že něco takového je vůbec možné.

Například v Německu by se s podobným podezřením, jaké provází udělení dotace pro Čapí hnízdo, nemohl nikdo o křeslo premiéra ucházet. U našich sousedů i daleko menší prohřešky znamenají konec v politice. Navíc tam fungují letité stranické mechanismy, pomocí kterých se politická seskupení lidí s podobnými problémy jednoduše „zbaví“. Jenže to v ANO nejde. Hnutí = Andrej Babiš se vším všudy.

Další rána pro Babiše může přijít také ze Slovenska, i když je pouze velmi teoretická. Tamní Ústavní soud bude rozhodovat 14. září o stížnosti „Ústavu pamäti národa“ v souvislosti s kauzou Babiš. Soud je poslední instancí, která může přinést obrat ve sporu, zda byl Andrej Babiš evidován jako agent komunistické československé policie StB oprávněně, nebo nikoli. Ústav tvrdí, že ano, Babiš říká, že ne. Podle předchozích rozhodnutí soudů se dá očekávat, že v tomto sporu vyhraje Andrej Babiš. Pokud by se tak ale nestalo, byl by to další pořádný průšvih v jeho politické kariéře v Česku.

Andrej Babiš právě teď hraje o všechno. Protože jeho politický sestup by měl pravděpodobně dopady i na jeho podnikatelské aktivity.