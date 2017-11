V sobotu odešla cukrovka, v úterý přišel Topol

Prezident Miloš Zeman se po­chlubil pevným zdravím a jako vždy, když se pustí do tématu zdravověda, musela při jeho slovech zvláště lékařská veřejnost omdlévat. Jejich pečlivě šířená osvěta o vlivu zdravého životního stylu na zdraví zase dostala tvrdou ránu, o to hůře, že z míst, jež považuje občanstvo za přirozenou autoritu, hodnou následování.

„Odešla mi cukrovka,“ pochlubil se totiž veřejně prezident a prozradil všem, kterým hrozí vysoký cukr, recept, jak na něj: „Po dlouhých a dlouhých letech jsem byl zbaven této choroby, patrně proto, že v poslední době jím velmi často sladká jídla, neboť mně chutnají,“ řekl doslova.

Ale třeba Miloš Zeman opravdu díky kremrolím zázračně zhubl, začal žít zdravě a cukrovku zahnal.

Ještě že tedy nemá – nedej bože – rakovinu plic. Asi by ji „rozkouřil“. Nebo cirhózu jater – tu by zase rozchlastal.

Koho ovšem překvapují podobná slova z úst člověka, jenž je přesvědčen, že kdo začne kouřit po sedmadvacátém roce života, nehrozí mu zdravotní komplikace, je nepoučitelný.

Proto možná důležitější zpráva než Zemanovy výlety do tajů medicíny je poněkud překvapivá skutečnost, že prezident, zdá se, střízliví z lánské tiskové konference. Na té nejprve ve stylu kázání feldkuráta Katze v geniálním podání Miloše Kopeckého ve Steklého filmu Dobrý voják Švejk pověřil Andreje Babiše sestavením vlády. Po tomto dnes již téměř kultovním extempore, možná ještě v jakémsi postlánském rauši, se následně pochlubil, že vyznává kreativní výklad ústavy, podle něhož by Andrej Babiš mohl vládnout menšinově a bez důvěry klidně i celé čtyři roky volebního období. K čemu pak vlastně ty volby jsou?

Člověk nemusí být zrovna erudovaný ústavní právník, aby seznal, že tato Zemanova konstrukce zavání totální destrukcí dosavadních psaných i nepsaných českých zvyklostí při povolebním sestavování vlád. Možná to poté, co Miloš Zeman zaháněl choroby, došlo i jemu, a proto nakonec decentně z tohoto nápadu, jenž se nezdál být šťastný dokonce ani samotnému Andreji Babišovi, začal decentně ustupovat. Že prý celou dobu menšinová vláda bez důvěry vládnout nemusí, prohlásil během své tiskovky věnované oslavě vlastního zdraví. Jak by řekl on sám blahé paměti – jen idiot, pane redaktore, nemění názory. A idiot nejsem já, ale vy.

Je zřejmé, proč tak Miloš Zeman činí. Chce být zvolen, hodlá proto ukázat svým voličům kromě zdravého těla i zdravý duch. A kromě jiného si možná uvědomil, že mu mezi konkurenty o hradní křeslo přibyl silný soupeř, který mu jeho mocnářské pojetí české ústavnosti dokáže rázně a srozumitelně omlátit o hlavu. A to má Miloš Zeman rád ze všeho nejméně.

Ostatně, stačí si přečíst rozhovor s Mirkem Topolánkem v aktuálním vydání Reflexu.