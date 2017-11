Martin Komárek se zbláznil z Topolánkovy kandidatury

Je smutné, když musím psát nekrolog za nějakého kolegu. Obzvláště když je to už poněkolikáté. Poprvé jsem psal nekrolog cti kdysinovináře Martina Komárka v momentě, kdy si ho koupil pan velkouzenář Babiš. Nyní musím psát nekrolog i za Komárkův zdravý rozum. Ten člověk zcela nezakrytě veřejně lže.

Bývalý novinář tepající politika Andreje Babiše Martin Komárek se před čtyřmi lety, kdy se tepaný Babiš dostal ke korytu, nechal koupit jak thajská prostitutka a nastoupil za Kostelecké uzeniny do Parlamentu hájit zájmy politické divize Agrofertu — hnutí ANO. Už tehdy, před čtyřmi roky, se mi zvedal z exkolegy Komárka žaludek.

Úpadek, jejž podobný akt s sebou nese, byl samozřejmě nevyhnutelný i pro Martina. Kdysi slavný politický komentátor se stal politrukem agenta Bureše a začal ho obhajovat. Pro mladší ročníky — politruk je termín z dob reálného socialismu, který označoval důstojníka zodpovědného za politické školení vojáků, tedy za propagandistického pracovníka komunistické totality. Poté, co celý život v médiích Komárek bojoval za pravdu a demokracii, začal pracovat pro člověka, jenž je prolhaný skrz naskrz a demokracie se zjevně štítí a nerespektuje ji.

Všichni, kteří jsme Martina znali, jsme za ním udělali pomyslný křížek a zařadili ho někam k protektorátním novinářům či komunistickým pisálkům typu Kojzara, klíčového komentátora komunistického Rudého práva. Přesto ještě dnes, čtyři roky poté, co se začal živit jako Babišova prdelka, dokáže Martin Komárek svou slizkostí a nečestností překvapit.

„Topolánek dá milost Dalíkovi! Víme jako první! Proč chce být Topolánek prezidentem? Jaká bude první věc, kterou udělá, až zasedne na Hrad? Propustí Dalíka ze žaláře.“ To je titulek a první věta „komentáře“, jejž Martin zveřejnil v pondělí na svém serveru komarkovynoviny.cz. Server se sice jmenuje „noviny“, ale mnohem lépe by mu slušel název Čapí věž — nebo možná Strážný čáp, sám nevím. Komárek se na svém serveru totiž pokouší komentovat veřejné dění, ale z každého řádku čpí stranické sympatie k Babišovi, takže lze server považovat za integrální část propagandistického oddělení Agrofertu. No, a když Topolánek oznámil svou kandidaturu na prezidenta, tak se nejdříve mohl vzteknout sám Babiš a Topolánka sprostě osočil z korupce.

No a — jak jeden pískne, běží vepříci — hned po Babišovi začal poslušně kvičet i Komárek a napsal článek o tom, že Topolánek chce po zvolení prezidentem pustit z lochu „svého“ Marka Dalíka. Nechutný, nehorázný záměr. Když se však začteme do Komárkova článku hlouběji, najednou zjistíme, že si Topolánkovy záměry prostě vymyslel. Hned za větou, kde hrdě hlásá „víme první“, se dočteme: „Ne, tohle není satira, ale logická dedukce.“ Jinak řečeno — obvinění Topolánka, které hlásá už titulek článku, si Komárek vymyslel. A tak si dovolím pana bývalého kolegu novináře poprosit: Nemohl bys, Martine, raději než tyhle fabulace napsat, jakou chuť má Babišovo sperma?