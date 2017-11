Advokát Sokol: Politici reagují infantilně, Babiš a Zeman demokracii neohrožují

Výsledek voleb jako ohrožení demokracie v Česku? Takové obavy pokládá advokát Tomáš Sokol za přehnané. Federativní ministr vnitra považuje výroky některých politiků za přecitlivělé, v klidu ho zatím nechává i „tvůrčí výklad“ Ústavy ČR prezidentem Milošem Zemanem. „Kdyby chtěl někdo zrušit parlament, to by bylo na to, vyjít do ulic. Ale to, že se dějí takovéto verbální hrátky, to mě vůbec neznepokojuje,“ říká v rozhovoru s Pavlem Štruncem.