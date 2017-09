V muslimských ghettech je pro Židy nebezpečno, antisemitismus v Německu roste, říká Šonka

Merkelová netelefonovala do Sýrie a nezvala migranty, v Česku by propadla, říká Jaroslav Šonka

Nebezpečí jim hrozí i třeba v Berlíně a samotní Židé už musí přijímat jistá opatření. Která? Pavel Štrunc s Šonkou mluvil také o náladě v německé společnosti před nedělními volbami. Pozvala Angela Merkelová do Německa uprchlíky, nebo je to trochu jinak? Jak by si spolková kancléřka vedla v Česku? Podívejte se na rozhovor.

