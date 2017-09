Video zachytilo opilce, který v kladenské zoo vlezl k medvědům. S jedním se porval a utrpěl vážné zranění

Zraněný muž může mluvit o pořádné dávce štěstí. Radnice totiž video na svém Facebooku okomentovala s tím, že medvědici provokoval boucháním do zad, jinak by jej prý nechala být. „Pro Míšu to byl velmi stresující zážitek, ale dnes si opět nechala dát med přímo z ruky. Vyzýváme všechny návštěvníky medvědária, aby chování muže v žádném případě nenapodobovali. Následky by tentokrát mohly být fatální,“ napsala na Facebooku radnice.

Medvědice Míša nebyla v rámci obrany svého území agresivní. Kdyby byla ve výběhu starší Marta, muž by setkání s ní zřejmě nepřežil a chovatelé by museli zvíře zastřelit. Takto se jej podařilo nakonec z výběhu vyprostit, i když na cestu dostal ještě několik ran od elektrického ohradníku, a předat do péče záchranářů, kteří jej převezli do nemocnice na operaci.

Podle policie, která jeho jednání eviduje jako přestupek, se jednalo o recidivistu. Za výlet k medvědům mu hrozí finanční pokuta.