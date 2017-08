Miliardář Krúpa: Zeman otevírá dveře byznysu, ať se schází, s kým chce. Demokracie mě nezajímá

Miliardář a finančník Pavol Krúpa se netají obdivem vůči prezidentu Miloši Zemanovi. Hodnotí ho jako člověka, který pomáhá českému byznysu. Vůbec mu přitom nevadí, že obchodní výpravy hlavy státu míří často do zemí, kde nevládne demokratický režim. „Já bych se neorientoval na to, co je, a co není demokratické,“ říká v rozhovoru s Pavlem Štruncem pro info.cz.