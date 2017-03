VIDEO: Vladimír Mišík našel po 70 letech novou rodinu: Reflex byl u toho!

Vladimír Mišík je jedním z „dětí lásky“ – dětí, které se narodily americkým vojákům-osvoboditelům a českým dívkám z radosti nad koncem 2. světové války. Ty děti však svoje otce často nikdy neviděly, a co víc: nemohly o nich za komunismu ani moc mluvit. Téměř sedmdesát let měl proto Vladimír Mišík o svém otci jen hodně mlhavé informace: jmenoval se John, padl někdy v 50. letech v Koreji, maminka Alžběta ho milovala tak, že už se pak nikdy nevdala a… víc se o něm nevědělo.

Až nedávné detektivní úsilí badatelky a scenáristky Petry Verzichové způsobilo, že se dohledalo Johnovo příjmení s irskými kořeny (Gaughan) a zjistilo se, že Mišíkův otec v Koreji nepadl. Naopak, John Gaughan (1918–2007), který miloval hudbu a whisky, měl ve Spojených státech velkou rodinu a dalších devět dětí; Vladimír Mišík má proto ještě nyní šest žijících sourozenců a bezpočet synovců i neteří. Dva z bratrů, Thomas ze státu Florida, narozen stejně jako Vladimír Mišík v roce 1947, a Daniel z Texasu, narozen 1963, přiletěli i s manželkami poprvé v životě do Prahy, aby navštívili nového sourozence-jubilanta.

Vzali s sebou i manželky; Thomas tmavovlasou Guadeloupe a Daniel světlovlasou Claudii, která byla prvním, kdo díky své zálibě v genealogii nového „bratra“ na webové stránce objevil. Je na to náležitě pyšná. Daniel a Claudia pak do Prahy vzali i své dvě dospělé dcery, Heather a Stephanii. Poslechněte si, co na to legendární hudebník!