Jak rychle usnout po procitnutí uprostřed noci? Lékaři znají odpověď

Poruchami spánku trpí v moderní společnosti stále větší procento lidí. Stres z nespavosti se pak často promítá i do dalších zdravotních potíží. Náhlé probuzení v noci, jeden z příznaků insomnie, pak zná drtivá většina z nás. Jak tedy předejít zvětšení již existujících potíží a navrátit se uprostřed noci poklidně do spánku? Na to odpovídá nová kniha doktora Michaela Breuse.