Poradce ukrajinského prezidenta Mikloš: Tymošenková je pro Ukrajinu nebezpečnější než Putin

Jak teď Rusko ovlivňuje elán Ukrajinců reformovat? Cítí, že se kvůli ruskému nebezpečí musí reformovat rychleji, nebo naopak doufají, že se o ně velký bratr z Východu postará?

Velký bratr se postará leda o to, aby Ukrajina krvácela. Myslím, že dnes už na Ukrajině iluze o Rusku skoro nikdo nemá. Dřív byla Ukrajina ve vztahu k Rusku rozpolcená. Ale po ruské invazi na Krym a východní Ukrajinu se to změnilo. Slovenský politolog Alexander Duleba řekl, že Putin sice získal Krym, ale ztratil Ukrajinu. Svou agresí totiž Ukrajinu sjednotil a vytvořil ukrajinský politický národ. Ukrajinci se semkli. A Petro Porošenko je první prezident, který byl zvolen většinově jak na západě, tak i na východě země. Na Rusko se tedy už Ukrajinci nespoléhají.

Rusko tudíž vliv už nemá?

Někteří lidé válku s Ruskem využívají proti reformám. Prý kvůli tomu nemohou jít tak rychle. Ale já říkám, že je to přesně naopak. Že válka s Ruskem je jen další důvod, proč reformy musí dělat ještě rychleji, než jsme je dělali my na Slovensku. Pokud Ukrajina chce někdy v budoucnosti získat Krym zpátky, tak se lidem na Ukrajině musí žít mnohem lépe než lidem na Krymu. To se stane jedině tehdy, když budou úspěšní ekonomicky. A Putin samozřejmě dělá všechno pro to, aby reformy úspěšné nebyly.

Co podle vás dělá?

I když pro to nemám přímé důkazy, myslím, že podporuje ukrajinské populisty. Úspěšná Ukrajina je totiž pro Putina největší nebezpečí. Úspěšná Ukrajina znamená, že dřív nebo později bude Majdan i v Moskvě.

Počítáte mezi populisty i bývalou premiérku a tvář oranžové revoluce Juliji Tymošenkovou?

Ano. Pro Ukrajinu je Tymošenková nebezpečnější než Putin.

Proč?

S plnou silou bojuje proti reformám. Neustále proti nim burcuje v televizi, organizuje demonstrace. Dokonce proti nim chystala referendum. A pod jejím tlakem někteří politici cukli a některé reformy odložili. Zkrátka dělá všechno možné, aby reformy na Ukrajině zastavila. Možná tomu i věří, ale dělá to efektivně, její popularita roste. To je nebezpečné.

