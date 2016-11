Na západní frontě klid... V Česku už to ale neplatí

Co se osudu Ameriky i světa týče, vlastně jsem klidný. Titíž prorokové, kteří mě dva roky přesvědčovali, že sobec, demagog, děvkař, hochštapler, sexista, šovinista, homofob a běloch Donald Trump se přece nikdy, nikdy, nikdy nestane prezidentem Spojených států, se po krátkém šoku z jeho suverénního zvolení otřepali, aby mi nově zvěstovali další jistou předpověď – že bude tím nejhorším prezidentem v dějinách vesmíru. Přece nemá žádnou zkušenost s exekutivou, je demagog, chaot… Prostě oni to moc dobře vědí, stejně jako moc dobře věděli, že se prezidentem nestane.

Pevné základy mého klidu tedy stojí na zaručených předpovědích expertů, kteří se vždy mýlí.

Nelze samozřejmě už dnes tvrdit, že Donald Trump bude dobrým prezidentem. Protože co to vlastně je, být „dobrým“ prezidentem? Jinak to asi vidí nelegální muslimský přistěhovalec a jinak tvrdě pracující dělník z amerického Středozápadu.

A úplně jinak evropské elity, které se těšily, že spolu s prezidentkou Clintonovou budou dále budovat genderově spořádaný multikulturní světový řád, a to tak dlouho, dokud v něm nezůstane kámen na kameni.

Donald Trump má naštěstí poněkud jiný program a jsem zvědav, jak střet těchto civilizací dopadne.

Ovšem co se týče Česka, už tak klidný být nelze. Pod povrchem spektakulárních sporů o (ne)vyznamenání strýce Bradyho, o to, jestli se velvyslanec Spojených států Schapiro objevil na oslavách našeho státního svátku, nebo ne, jestli vymění premiér Sobotka jednoho špatného ministra za jiného špatného ministra, se odehrává něco daleko horšího.

Naše navenek a naoko rozhádaná a neakceschopná vláda – a připomeňme, že jde o socialisty, babišovce a lidovce – nepřestává velmi efektivně naši zemi zaplavovat zákony, vyhláškami, předpisy a novelami novel, které se dají s trochou nadsázky označit za přesný opak toho, co slibuje občanům Spojených států Trump. Některé z vynálezů našich vládních diamantových mozků dokonce znějí jako vtip – třeba policejní bodování chodců za přestupky.

Ale za dveřmi jsou i horší nápady: zavírání lidí za odmítnutí dechové zkoušky, pokutování za urážky státních zaměstnanců, plošné bombardování malých a středních podnikatelů prostřednictvím elektronické evidence tržeb, devastace malých prodejců vína ve vinotékách, registrech všeho, co se u nás hýbe i nehýbe, pokoutné zvyšování daní… A to vše spojené s korupcí vybraných sociálních a zájmových skupin veřejnými penězi.

Jediná drobná naděje uprostřed mohutného okrajování našich svobod: Že naši analytici, výzkumníci, sociologové a mediální experti mají podobně „nabito“ jako jejich američtí kolegové před prezidentskými volbami a že jejich projekce, že Babišovo hnutí v příštích sněmovních volbách získá přes třicet procent hlasů (a současná vládní koalice bude mít ústavní většinu), má stejnou vypovídací hodnotu jako ten poslední a nejrenomovanější z renomovaných amerických odhadů: že Clintonová má 75procentní jistotu zvolení.

Vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách se věnujeme v hlavním tématu nového tištěného Reflexu, který výjimečně vychází již ve středu 16. listopadu.