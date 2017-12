Výšlap adventní Vídní: Cesta provoněnými vánočními trhy a kavárnami plnými delikates

Jakmile se v listopadu začnou krátit dny a venku zavládne nevlídné počasí, nastane na mnoha místech pochmurná nálada. To ovšem neplatí o Vídni, kde se celé město před koncem roku rozzáří různobarevnými světýlky, nákupní ulice se zaplní a všude začne vonět marcipán, pečené kaštany a svařené víno. Vše je jako v opravdové zimní pohádce.

Vlevo září velká červená srdce a perníky na stromech, vpravo se střídají sněhuláci a houpací koně. K tomu všemu se v rytmu padajících sněhových vloček na větvích stromů houpají pestrobarevně zabalené sladkosti. Uprostřed je poštovní úřad postavený z obláčků.

Ale nenechte se mýlit, nejsme v nebi - nacházíme se ve Vídni na ulici Ringstrasse mezi radnicí a divadlem Burgtheater. Zde, na vídeňském radničním náměstí, kde už v roce 1296 obdrželi obchodníci povolení od Albrechta I. provozovat „prosincový trh“, zažívají malí i velcí návštěvníci od roku 1975 každoročně v adventním čase tu nejhezčí zimní pohádku, kterou bývalé císařské město může nabídnout - vídeňské adventní kouzlo, ke kterému patří slavnostně ozdobené větve stromů v radničním parku a známý vánoční trh „Christkindlmarkt“.

Vánoce už v listopadu

Od poloviny listopadu jsou ve Vídni cítit Vánoce. Na ulicích potkáte děti, které si zahřívají ruce kornouty s pečenými kaštany. Všude je přítomná sladká vůně kandovaného ovoce a pečených jablek. Dospělí si pochutnávají na různých příchutích punčů a nestačí se divit, že si tento vánoční trh „Christkindlmarkt“ před slavnostně osvícenou radnicí stále udržel stejné kouzlo jako v časech jejich dětství.

Ale nejen zde působí to krásné kouzlo. Vánoční trhy jsou všude, kam jen pohlédnete. Mezi Uměleckohistorickým a Přírodněhistorickým muzeem je postavena vánoční vesnička. V centru dění na vše z trůnu dohlíží ctihodná Marie Terezie. Další vánoční vesničky vyrostou přes noc na univerzitní půdě, před zámkem Belvedere a před zámkem Schönbrunn, kde bývala dříve rezidence Habsburků. V neobyčejném císařském prostředí zde můžete obdivovat ručně vytvořené šperky a rustikální vánoční ozdoby a dekorace.

Ve čtvrti Spittelberg, která opět ožila ve stylu biedermeieru, naleznete vzácná umělecká řemesla. Nemůžeme se ubránit dojmu, že se celá metropole na Dunaji v listopadu a prosinci proměnila v jeden velký vánoční trh. Vídeňané i turisté se tak ponoří do světa vůní skořice, třpytících se skleněných koulí, dřevěných koníčků a něžné zvonkohry.

Od šumu k hudbě budoucnosti

Kdo se už dostatečně pokochal na ulicích a v nákupních centrech vánočními melodiemi, může pokračovat do Domu hudby (Haus der Musik), který stojí v ulici Seilerstätte 30. Moderní, interaktivní muzeum zvuku v centru Vídně vám předvede nový přístup k hudbě. Na čtyřech podlažích návštěvníky očekávají fascinující poslechové zážitky - od jednoduchého šumu až k hudbě budoucnosti. Tady poznáte hudbu tak světoznámých autorů, jako jsou Beethoven, Haydn, Mahler, Schönberg, Schubert, Strauss a samozřejmě Wolfgang Amadeus Mozart, formou zábavy.

Odvážlivci mají dokonce možnost dirigovat jeden z nejlepších orchestrů světa - členy Vídeňské filharmonie. Moderní technika to umožní. Ale pozor na tempo, abyste nic nepropásli. Tito virtuální hudebníci jsou neúprosní!

Vídeň je právem označována jako hlavní město hudby. Vždyť zde skoro na každém rohu najdete stopy nějakého významného hudebníka. Například Joseph Haydn začal svou kariéru v chlapeckém sboru kostela sv. Štěpána. Antonio Vivaldi a Antonio Salieri jsou zapsáni v pohřební knize kostela sv. Štěpána. V městském parku (Stadtpark) se nachází kromě pomníku Antona Brucknera, Franze Lehára a Roberta Stolze jeden z nejčastěji fotografovaných pomníků světa - „zlatý“ Johann Strauss. Tento hudebník dobyl svět svým valčíkem a operetou Netopýr ve tříčtvrtečním taktu.

Nejmenší pralinky světa

Vídeň je výjimečná nejen díky umění, tradicím a historii. Rakouské hlavní město může nabídnout mnohem více „sladkostí“. A to doslovně.

Na prvním místě musíme samozřejmě zmínit vyhlášený Sacherův dort. Je to asi nejznámější dort světa a vyrábí se od roku 1832 podle pečlivě střežené receptury. Můžete ho zaslat jako sladký pozdrav z Vídně v dřevěné krabičce do celého světa.

Jiné sladké pokušení najdete v ulici Graben (Příkopy), kde lze v cukrárně Altmann & Kühne už od roku 1928 pořídit nejmenší pralinky světa. Jsou zabaleny v nekonvenčních krabičkách, které vypadají např. jako komoda nebo jako skříňka na šicí potřeby a které se dají později použít pro jiné účely.

Ujdeme jen několik málo kroků a ocitneme se v ulici Kohlmarkt (Uhelný trh), kde se nachází cukrárna Demel, která dodávala své dobroty císařskému dvoru už v dobách monarchie. Její návštěvu by neměl vynechat žádný mlsoun. Tato cukrárna byla založena roku 1888 a je vyhlášeným místem, jehož tradiční výroba i zařízení vypadá i dnes jako za dob císaře. Komu tato sladká pokušení nestačila, najde jistě zalíbení v mnoha vídeňských restauracích. Například v restauraci MAK v ulici Stubenring si pochutnáte na těch nejlepších Mozartových knedlíčcích s oříškovou náplní s marcipánovou omáčkou přímo od několikrát vyznamenaného šéfkuchaře Helmuta Österreichera.

Druhý obývací pokoj

Vídeň si ale užijete už od samého rána při snídani. Kdo chce snídat jako císař (tzv. císařskou housku a typické rohlíky upečené ze sladkého těsta do podoby půlměsíce), měl by nejlépe navštívit palmový dům bývalé habsburské rezidence. Výhled na císařskou hradní zahradu Hofburku dostanete ke snídani zdarma. A také v glorietu v horní části zámku Schönbrunn, kde snídal v brzkých ranních hodinách i císař Franz Josef, můžete s chutí nastartovat do krásného dne. O víkendech si v této kavárně dokonce můžete vybrat mezi císařovou snídaní a snídaní císařovny Sissi.

V žádném případě byste ale neměli opustit Vídeň, aniž byste nenavštívili aspoň jednu z mnoha klasických vídeňských kaváren. Říká se o nich, že jsou druhým obývacím pokojem každého správného Vídeňana. Výběr není lehký, protože je jich přes osm set. K těm tradičním patří kavárna Central s velkou sloupovou halou, bývalá literární kavárna Griensteidl, kde si u bílých mramorových stolů své názory vyměňovaly osobnosti jako Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal a Karl Kraus. Je nutno zmínit také kavárnu Hawelka, kde si můžete i v deset hodin večer objednat ty nejlepší teplé buchty ve městě!

Turisté tato místa vyhledávají proto, aby poskytli úlevu svým unaveným nohám a povzbudili se horkou kávou. Vídeňané si zde vychutnávají kávu se zákuskem a při tom filozofují, meditují, lenoší, diskutují a čtou. V kavárně jsou Vídeňané prostě „jako doma“. A kdo by chtěl napravit kalorické prohřešky, vydá se spolu se sta tisíci ostatními lidmi na konci roku na silvestrovskou procházku městem. Během této noci slaví celé město. Ve stanech a na pódiích hraje živá hudba - od valčíku až po rokenrol. Takže: šťastný nový rok!