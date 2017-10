Rakouské Toskánsko: Turistický ráj pro milovníky vína, malebné krajiny a architektury

„Klapotetz“ na severu, „klapotetz“ na jihu, „klapotetz“ na východě a západě. Stovky těchto větrných mlýnů stojí na vrcholcích, vysoká, osmiramenná větrná kola ze dřeva, která slouží k plašení ptáků. Malý závan větru by mohl způsobit klapot. Mohl. Ale přece neklapou. Jejich klapot ptáky už nevyplaší, spíš plaší turisty. A to není dobře. Proto jsou všechny mlýny v klidu a otáčejí se jen velmi opatrně.

Poklidná idyla bez zvláštních velkolepostí; atrakcí je zde mírně zvlněná krajina, lahodné víno a tmavý olej, který je získáván z velkých žlutých dýní. Řeč je o štýrských vinařských stezkách, z nichž nejznámější je Jihoštýrská (Südsteirische Weinstraße), která je často srovnávána s italským Toskánskem.

Místo cypřišů se zde tyčí topoly, místo zámků najdete originální hospůdky zanořené do husté zeleně. Stranou od hlavního tahu podél staré vinařské stezky se rozpíná ve své kráse okolní krajina. Tady už nefungují mobilní telefony; nacházejí se tu staré dvory na příkrých svazích a ostře se tyčí proti nebi. Nelze tu koupit žádné pohlednice a mezi psím štěkotem a slepičím kdákáním je ticho přerušováno jen občas zvukem traktoru.

Idyla po rakousku

Vesnice Ehrenhausen je jednou z nejkrásnějších vesnic na vinařské silnici. Má vše, co lze od štýrské vesnice očekávat: zámek, který pyšně shlíží z vrcholku na lidičky dole, mauzoleum, půvabný rokokový kostelík a rybník s dřevěnými můstky a postavami svatých, Emminu kašnu, o které nikdo neví, proč se tak jmenuje, a výčep. Nedaleko odtud se nachází Leibnitz, nákupní městečko a brána k Jihoštýrské vinařské stezce.

Ten, kdo má čas a umí ocenit autentické prostředí, podnikne odbočku do Ratsche na vinařské silnici nedaleko slovinské hranice, kde od roku 1907 lisuje víno vinařská rodina Grossových. Tady zraje románský ryzlink (Welschriesling), muškát (Muskateller) a bílé i šedé burgundské (Weiss- und Grauburgunder). Zatímco si návštěvníci vychutnávají vznešený mok (který se vyváží až do Tchajwanu), udělají si majitelé Ulrike nebo Alois Grossovi rádi čas na to, aby vyprávěli příběhy a zvláštnosti z regionu. Pohostinnost je zde totiž velmi ceněna!

Pár vrcholků dál směrem na východ leží vinařská stezka Klöcher (Klöcher Weinstraße). Začíná v lázeňském městečku Radkersburg a vede až do městečka Fehring.

Ve stínu své daleko známější konkurentky si uchovala svůj původní ráz. Svahy jsou stejně příkré, víno stejně lahodné. Centrem tohoto známého ráje je Rosenberg. Na jeho příkrých vinicích jsou jako hnízda vlaštovek nalepeny malinké sklípky – jednopatrové, zděné jednopokojové domečky, někdejší obydlí vinařů. Vinaři nebyli mimochodem nikdy bohatí pěstitelé vína, nýbrž chudí námezdní dělníci, kteří žili se svými rodinami namačkaní ve sklípcích. Dnes jsou z nich romantické výčepy nebo prázdninové domky.

Idylickou atmosféru vyzařují i rybníky u městečka Kirchberg an der Raab. Devatenáct je jich tu pro ryby a jeden pro obyvatele Kirchbergu a všechny, kteří se chtějí koupat. V ranním tichu krouží vzduchem v kruzích volavky šedé, labutě vytáčejí svá kola na hladině rybníka. Kolem poledne se nad rybníkem posetým lekníny líně pohupuje vedro a bílé mraky. Odpoledne se naplní malé koupaliště v přírodě smíchem dětí. Je to koupaliště, jaké už skoro nenajdete. Nelze ho srovnat s moderními, vkusnými koupališti a wellness oázami, kterých štýrská oblast nabízí na malé ploše šest.

Jak přežívají hrady?

Hrady a zámky doplňují nabídku krajinných krás. Pro turisty pravá radost, pro majitele často utrpení. Hrad Riegersburg, který měl v roce 1987 to štěstí, že zde byla umístěna štýrská regionální výstava s tématem čarodějnic, si nemusí dělat starosti o svou budoucnost. Stal se od té doby nedílnou součástí každého turistického programu. Jak ale přežívají ostatní?

Zesnulý hrabě Winkler-Hermaden přebudoval svůj hrad na hotel. Nyní ho vede jeho syn Georg, který je lidmi z městečka Kapfenstein stále oslovován velmi uctivě jako „pan hrabě“. Zámek byl proto díky svému velkolepému výhledu na vinice povýšen na oblíbené místo romantických duší a labužníků.

Také zámku v městečku Gamlitz se daří docela dobře. Víno, které hýčkají a o které se starají otec a syn Melcher, i vkusné pokoje, které zařídila matka Melcher pro hotelové hosty, garantují starobylé stavbě ekonomické přežití. Zámek se stal v průběhu let kulturním centrem přírodního parku jihoštýrské vinařské oblasti. Vinný sklípek je dobrým místem i pro svatbu!

Zámek Kornberg naproti tomu sází na denní hosty, ačkoli restaurace ve dvoře a stálá výstava koberců a uměleckých řemesel může sotva pokrýt náklady. Zřejmě proto přišel hrabě von Bardeau, částečný vlastník zámku Kornberg, na skvělou myšlenku založit sdružení zámků v Rakousku. Prostřednictvím různých turistických atrakcí má být zajištěno zachování těchto kulturních památek. Ve smyslu hesla: Idylická místa se musejí prodat na trhu, jinak se rozpadnou.

RADY NA CESTU

Bližší informace o Štýrsku najdete v českém jazyce na webové stránce: www.steiermark.com.

Doprava autem: směrem na Vídeň a pak po dálnici A2 (Südautobahn) až do Grazu, tam odbočíte na dálnici A9 (Phyrn-Autobahn) směrem na jih. Nebo směrem na Linec, pak po dálnici A7 směrem na Salcburk, kde po pár kilometrech odbočíte na A9 směrem na jih.

Doprava vlakem: jízdní řád najdete na www.oebb.at

Informace o vinařských stezkách ve Štýrsku a o rakouském víně: www.steirischerwein.at

Pamětihodnosti týkající se vína: Vinofaktur (www.vinofaktur.at). Na ploše o velikosti 1700 m2 vás vinařská dvojice Erich & Walter Potz seznámí s místními víny. Steirisches Weinmuseum Kitzeck (Štýrské vinařské muzeum, www.kitzeck-sausal.at). V nejvýše položeném vinařském městečku Evropy se nachází starý vinařský dům z roku 1629, kde se dozvíte více o dějinách a současné situaci rakouského vinařství.

Tipy:

Vinothek Wein & Käs’ (Vinotéka víno & sýr, www.weinundkaes.at). Vinotéka nabízí více než 200 různých druhů vína od 57 vinařských podniků a více než 20 druhů sýra z celého Rakouska. Můžete zde ochutnat typické regionální víno „Schilcher“, které roste jen v jihozápadním Štýrsku, například klasický Schilcher, šampaňské Schilcher, ledové víno Schilcher nebo koňak Schilcher.

Ölmühle Hamlitsch (Olejový mlýn, www.hamlitsch.at). Existuje od roku 1928. Rodina Hamlitschových zde vyrábí již po tři generace kvalitní druhy oleje (dýňový olej, olej na saláty, stolní olej).

Ölmühle Herbersdorf (Olejový mlýn, www.oelmuehle.herbersdorf.at). Uli a Gernot Becwar provozují malý, starý mlýn. Sklepení je přes 600 let staré. Nabízejí degustace vín a regionální speciality.

Erlebnishof Reczek (www.ehr.at). Nejrozsáhlejší sedlácké muzeum, 13 km od Grazu směrem na jih.

Zámky, v kterých můžete také přespat:

Schloß Kornberg (www.schlosskornberg.at) na jihovýchodě Štýrska. Nabízí mimo přenocování také středověkou krčmu, organizaci svateb a kurzy vaření regionálních jídel.

Schloß Gamlitz (www.melcher.at) – noc za 40–62 eur, vinařské muzeum, degustace vín a organizace svateb.

Schloß Kapfenstein (www.schloss-kapfenstein.at) – pokoje za 46–88 eur za noc. Speciální adventní víkendy, jazzové víkendy, víkendy pro gurmány a mnohé další.