Unikátní pivovar znovu vaří pivo. Díky nadšení a odhodlání nových majitelů

Na dobré pivo do znovuvzkříšeného pivovaru

Nadšení a poctivost nových majitelů vrátila před pár lety k životu pivovar v Lobči u Mšena. Pivovar připomínaný poprvé už v roce 1586 má renesanční jádro a v devatenáctém století byl přestavěn na parostrojní provoz. Následovala léta rozkvětu, kdy byl pivovar proslulý hlavně tmavými pivy. Za druhé světové války byla bohužel výroba zastavena a v roce 1984 byl pivovar znárodněn. Od té doby sloužily budovy státnímu statku. Dílo zkázy dokonali vlastníci pivovaru po roce 1989. Opuštěný areál byl devastován a rozebírán na stavební materiál.

V roce 2007 ale svitla nová naděje v podobě nových majitelů, architektů Jany a Pavla Prouzových. Ti začali budovy opravovat – s maximálním respektem k duchu stavby a každému detailu. Pečlivě se věnovali – a věnují – studiu archivních materiálů, snaží se zachovat původní materiály a stavební prvky. Pivovar má tak stejnou podobu jako v devatenáctém století, kdy odstartovala jeho zlatá éra. Jejich práce byla oceněna prohlášením pivovaru za kulturní památku Ministerstvem kultury a stavba se navíc stala součástí Evropských stezek průmyslového dědictví. V roce 2015 slavnostně obnovili i tradici vaření piva.

Chcete-li ochutnat skvělé lobečské pivo v malebné krajině Kokořínska, navštivte výčep v areálu pivovaru. Při vaření piva zde využívají kokořínskou vodu pramenící v chráněné krajinné oblasti, slad z lobečských polí a žatecký chmel. Ve výčepu ochutnáte tradiční světlý ležák, ale i tmavá piva a speciály.

A nenechte si ujít prohlídku pivovaru, koná se v sobotu a v neděli v poledne a v půl druhé.

186 schodů do podzemí největšího bunkru

Největší dělostřelecká tvrz Československa? Jedna z největších pevností svého typu v celosvětovém měřítku? Takto unikátní stavbou měla být pevnost Stachelberg mezi Trutnovem a Žacléřem, na vrcholu terénního hřbetu nad vesnicí Babí. Původně ji mělo tvořit až dvanáct bunkrů spojených rozsáhlým podzemím (zde mělo být velitelství, kasárna, sklady munice, materiálu, elektrárna, strojovna a nemocnice). Výstavbu ale ukončila Mnichovská dohoda. Za necelý rok se tak stihl postavit jediný mohutný železobetonový bunkr a byly vylámány podzemní prostory. Díky nadšencům ze Spolku Stachelberg, kteří počátkem devadesátých let začali unikátní stavbu rekonstruovat, se sem můžete podívat i vy. Podzemí je zpřístupněno už ze 75 procent! Sestupte tedy po 186 schodech…

Součástí areálu je kromě pěchotního srubu T-S 73 s expozicí a podzemím i vyzbrojený objekt lehkého opevnění, dále dva rozestavěné pěchotní sruby, zákopy a Naučná stezka Opevněné Trutnovsko. Občerstvení, útulný altánek a úchvatné výhledy do krajiny zaručeny!

Skvělá muzika pro dobrou věc

Tato unikátní a nádherná česká stavba se dostala na seznam vedle takových památek, jako je Velká čínská zeď, Traianův přístav u Říma nebo asyrské paláce v Ninive a Nimrudu. Klášter Chotěšov původně z počátku třináctého století, který dnes tvoří především mohutná čtyřkřídlá budova konventu nad nádhernou zahradou. Seznam, na který se dostal, ale bohužel patří unikátním stavbám, kterým hrozí zánik. Nadšenci se ale nechtějí vzdát a na podporu kláštera pořádají spoustu akcí. Jednou z nich je další ročník Večera pro klášter Chotěšov tuto sobotu pátého srpna, kde vystoupí mj. Vladimír Mišík, Ivan Hlas, uvidíte šermířská vystoupení a podíváte se na místa nádherné rozlehlé stavby, která jsou obvykle nepřístupná. Hlavně si ale užijete atmosféru tohoto skvělého místa.

Navštivte chytré neandrtálce

Chcete pohlédnout neandrtálci do tváře? Výstava „Vítejte u neandertálců“ v pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně láká na nevšední exkurz do nejhlubšího pravěku: do doby kamenné, do světa našich předchůdců Zjistíte, jak se neandertálci dokázali dokonalým způsobem vyrovnat s nejrůznějšími extrémními klimatickými podmínkami, hlavně se střídáním dob ledových a meziledových. I přes jejich jednoduchou materiální kulturu byli nesmírně úspěšní predátoři své doby. Dozvíte se také, jak vypadali, jaká byla jejich anatomie, technologické dovednosti a lovecký um, ale také jejich estetické cítění. Že byste to do neandrtálců neřekli? Nechte se přesvědčit v Brně.

Keltská noc na Veveří

Už čtrnáctý festival KELT & WORLD MUSIC se koná v sobotu pátého na hradě Veveří. Kromě skvělé hudby uvidíte budování keltské vesničky, vyzkoušíte si keltský způsob života včetně řemesel, her pro děti i dospěláky, věštění, magie či rituálního malování na tělo. Nebude chybět La Quadrilla s irskými a skotskými tanci, bubenické jammování, hra na dudy a úžasné ohňové překvapení v podání Carpe Noctem.

Jak chutná Moravskoslezsko?

Sedmý ročník známého gastrofestivalu „Jak šmakuje Moravskoslezsko“ se koná v sobotu 5. srpna 2017 v areálu Horských lázní Karlova Studánka. Vařit bude šéfkuchař Miroslav Kalina, ochutnáte kulinářské speciality a regionální potraviny, užijete si hudební a taneční vystoupení, bohatý program pro děti (např. kreativní dílničky, divadlo, skákací hrad, Šmoulí soutěžní cestička) a samozřejmě řadu soutěží.