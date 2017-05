Palmýra: Válka v Sýrii ničí vše - lidské životy i kulturní dědictví | Reflex.cz

V poledním vedru se nepohne ani stéblo žlutozelené trávy, která už prorůstá mezi rozvalinami antických staveb. Na zemi se válejí korintské hlavice poničených sloupů. Ty, které stojí, „zdobí" navíc díry po kulkách. Zmizel nádherný tetrapylon i část amfiteátru, poničený je i Baalův (Belův) chrám. Islámský stát dobyl Palmýru a vedlejší moderní město Tadmor v květnu 2015. V březnu 2016 se silám syrské armády podporovaných Ruskem podařilo nad městem opět získat kontrolu. Starověké město a ruiny sousedního města Tadmor ovšem nakrátko zase v prosinci 2016 získal IS, podruhé byla Palmýra osvobozena v březnu letošního roku. „Syrská armáda udělala při obraně města chyby, proto se podařilo islamistům město znovu získat pod svou kontrolu, “ říká Samir Ibrahim, plukovník Syrské arabské armády.

Turisté v uniformách

Sousední Tadmor je zničený a prázdný. Sem tam na některých domech visí ruské a syrské vlajky, tam kde přebývají vojáci – ti ruští i syrští. Do města se vrátilo zatím jen pár civilistů, kteří se snaží prodávat ruským vojákům čínské polévky, cigarety a hlavně suvenýry. Výložky na uniformy, vlaječky, cokoliv s portéty prezidentů Putina a Asada. A také parfémy v orientálních flakonech. „Chodí sem hlavně Rusové a chtějí si z Palmýry odvézt něco na památku,” říká podnikavý Isa Achati. Jeho rodina žije v Homsu, v Tadmoru zatím nefunguje nic – není elektřina, voda, žádná infrastruktura. Většina obyvatel Tadmoru před IS uprchla do Homsu a Damašku.

Za historickou Palmýrou kdysi stával luxusní hotel, jen pár set metrů od antických památek. Zbyla z něj jen hromada ruin, všechno je zničené tak, že půjde jen stěží někdy obnovit. Hotel a jeho okolí obydlela ruská posádka. I když znalost ruštiny prolamuje ledy, nechtějí s námi o ničem mluvit. „Našli jsme tu neskutečné množství výbušnin,” komentuje situaci v Tadmoru i Palmýře ruský ozbrojenec.

Přítomnost Asadova spojence dokládá každých třicet minut také přelet dvou ruských helikoptér, který prostor kolem města neustále kontrolují. Islámský stát se sice stáhl z města, ale obsadil vesnice vzdálené 10 km od města.

Kdo jednou opraví poničené památky, je zatím otázka. Další věcí je také, kdo bude opravu památek financovat. „Už se nám hlásí jednotlivé evropské země, které by se chtěly na opravách památek podílet. I z České republiky máme nabídky,” tvrdí Samir Ibrahim.

Češi budou pomáhat

Česko vzalo spolupráci na obnově syrských památek vážně. V pražském Národním muzeu byla 15. května podepsána Deklarace o projevení zájmu, která by měla uvést v život spolupráci mezi českými a syrskými památkáři. Podepsali ji ředitel Národního muzea Michal Lukeš a ředitel syrského Generálního ředitelství Památek a muzeí Maamoun Abdulkarim. Národní muzeum se v kooperaci s Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem kultury ČR do tohoto programu rozhodlo zapojit a pomoci tak zachránit poškozené památky UNESCO a světové kulturní dědictví Sýrie.

„Nejprve ale budou prioritou zničené památky v Aleppu, Palmýra zatím z bezpečnostních a dalších důvodů bude muset počkat,“ řekl v Praze ředitel Damašské pevnosti Edmond Alejji. Má nefalšovaný smutek v očích, když vypráví o devastaci a rozkrádání syrských památek. „Je to další součást této špinavé války, nedevastuje jen lidské životy, ale také naše kulturní dědictví. Starověké památky Sýrie nepatří jen nám, Syřanům, jsou památkou na kolébku lidské civilizace,“ uzavírá Edmond Alejji.