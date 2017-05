Rockový hitmaker a šéf Olympiku Petr Janda slaví tři čtvrtě století, do hudebního důchodu se nechystá | Reflex.cz

Petr Janda se narodil 2. května 1942 v Praze na Vinohradech do rodiny právníků. Od svého dětství zpíval v dětském sboru Bohumila Kulínského a hrál na housle, které posléze vyměnil za kytaru. Po maturitě se vyučil spojovým mechanikem a v tomto oboru ještě tři roky i pracoval.

Jandovy hudební začátky se datují do roku 1961, kdy začal vystupovat se skupinou Sputnici, krátce pak vedl vlastní Big Beat Quintet, s Pavlem Chrastinou následně vstoupil do kapely Karkulka, která se vzápětí rozpadla na dvě části a jednou z nich se stal Olympic. V roce 1965 se lídrem Olympiku stal Petr Janda a brzy se kromě hry na kytaru začal uplatňovat jako zpěvák a skladatel. Do té doby totiž Olympic byl spíš doprovodnou skupinou řady zpěváků jako například Josefa Laufera, Pavla Bobka, Mikiho Volka či Yvonne Přenosilové.

Během 70. a 80. let Olympic často střídal muzikanty (mezi nejznámější patřil například František Ringo Čech, Jiří Korn, Petr Hejduk či Miroslav Berka), do jeho skladeb se prolínaly i nové hudební styly. Po listopadu 1989 se skupina částečně stáhla do ústraní a Janda se rozhodl kapelu v roce 1992 rozpustit. Chtěl se soustředit se na své nahrávací studio Propast nedaleko Prahy a věnovat se více rodině.

Koncertní „absťák“ však dlouho netrval a po dvou letech se kapela vrací na pódia i s novou veleúspěšnou deskou „Dávno“. V koncertním mezidobí se Petr Janda věnoval i řadě jiných činností, například v letech 1992 až 1997 byl předsedou OSA (Ochranného svazu autorského). V roce 2004 kandidoval – neúspěšně – za Nezávislé do Senátu.

Petr Janda, který je již od svého mládí přezdívaný jako „Django“, je potřetí ženatý. V roce 1991 mu zemřela první manželka Jana a o deset let později i syn Petr na mozkový nádor. Z tohoto manželství má ještě dceru Martu, jenž do hudebního povědomí vstoupila během působení v německé kapele Die Happy. Jeho druhé manželství s novinářkou Martinou, z něhož vzešla dcera Eliška, ztroskotalo v roce 2002. O tři roky později se oženil potřetí a se současnou partnerkou Alicí má dvě dcery.

V hudební branži je znám i mladší bratr Petra Jandy Slávek, jenž je spojen především s kapelou Abraxas.