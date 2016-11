V Praze poprvé zahraje nejlepší kytarista světa Andy McKee

Když Andy McKee v roce 2006 umístil na Youtube svá první hudební videa, okamžitě se stal internetovou senzací. To, co tenhle chlápek dovede s kytarou, jinde neuvidíte. Jeho skladba Drifting má aktuálně na přes 55 milionů zhlédnutí. Od té doby se stal jedním z nejslavnějších a nejuznávanějších kytaristů na světě, všude ho vítají vyprodané sály, které svým představením strhává v nekončící úžas. A teď poprvé tuhle show zažije Praha.

360p 240p Andy McKee: Driffting REKLAMA Andy McKee: Driffting • VIDEO YouTube.com

“O Praze jsem slyšel neuvěřitelné věci, takže se do České republiky velmi těším. Věřím, že si lidé mojí show zamilují a já se do Prahy ještě mockrát vrátím,” říká Andy McKee. Toho si už do své talkshow Na plovárně rezervoval moderátor Marek Eben, který patří mezi Mckeeho velké fanoušky. Vedle něj pak na koncertě vystoupí také český kytarový virtuos Tomáš J. Holý. "Andy je tím pravým důvodem, proč jsem vůbec začal hrát na kytaru. Ani v nejdivočejším snu mne nenapadlo, že se s ním jednou setkám osobně a dokonce budu mít možnost si s tím zahrát na jednom podiu. je můj splněný sen," říká Holý.

720p 480p 360p 240p VIDEO: Pozvánka na pražský koncert Andyho McKee REKLAMA VIDEO: Pozvánka na pražský koncert Andyho McKee • VIDEO YouTube.com

Koncert se uskuteční v rámci celosvětového turné THE NEXT CHAPTER, do Prahy přicestuje Andy z Tel Avivu a dále pokračuje do Kodaně. Pražský klubový prostor Meet Factory byl vybrán zcela záměrně, aby se v něm cítili dobře všichni návštěvníci koncertu, kteří si přijdou vychutnat jedinečný zážitek, který letos nemá v Praze obdoby.