Ich heisse Old Shatterhand! Remake Vinnetoua se představuje v prvním videu. Do TV zamíří po Vánocích

Už po pár úvodních minutách je jasné, odkud autoři čerpali inspiraci. Až do momentu, než se ozve „Ich heisse Old Shatterhand“, se nezbavíte pocitu, že sledujete Tanec s vlky šmrncnutý moderními westerny. Západoněmeckou pohádkovost a nadsázku nahrazuje drsný příběh. Nečekejme proto brnkání na nostalgické struny, ale spíš velkolepý pokus o restart se vším všudy. Tedy až na hudbu, protože známé tóny fungují i po padesáti letech stále spolehlivě.

Wotan Wilke Möhring přijíždí jako emigrant Karel May do Ameriky, aby zde nalezl dobrodružství, kterého se skutečnému spisovateli nikdy nedostalo. I přes počáteční jazykovou bariéru a drobné neshody zakončené šípem v krajině srdeční si ale udělá v kmeni Apačů spoustu přátel a to největší přímo s jejich náčelníkem – Vinnetouem. Nové filmy se měly původně jmenovat Vinnetou a Old Shatterhand, Vinnetou a poklad na Stříbrném jezeře a Vinnetouova smrt, tohle označení jim ale německá justice zamítla. Důvod? Podle soudu se plánované snímky liší od knižních předloh tak, že už je není možné považovat za jejich zfilmování. Proto se celá série bude jmenovat pouze Winnetou.

Winnetou, který strávil hodiny v posilovně a sbalil Aňu Geislerovou

I kdyby hrál hlavního hrdinu skutečný potomek Apačů, stejně by jeho obsazení budilo vášně. Na nesmrtelný odkaz Pierra Brice se navazuje opravdu těžko. I tentokrát se tvůrci rozhodli pro herce ze zahraničí a Francouze Brice střídá Albánec Nik Xhelilaj. Vysportovaný třicátník z Tirany ale nemusí být českému publiku úplně neznámý. V roce 2008 si totiž zahrál po boku Anny Geislerové ve filmu Smutek paní Šnajdrové.

V ukázce má nový Winnetou zálibu v barvách na obličej a své vypracované břišní svaly ukáže hned několikrát. Divačky se tedy pokochají dosyta a diváci mohou zavzpomínat na dobu, kdy se po zahradě proháněli s vlastnoručně vyrobenou verzí stříbrné pušky. Ikonická dvouhlavňová ručnice se zdobenou pažbou totiž v remaku zůstala. Stejně jako známé filmové kulisy, pro natáčení totiž filmaři zvolili opět exteriéry v Chorvatsku, kde se Indiáni proháněli už v 60. letech.

Vrátí se Gojko Mitić, Nšo-či i padouch Santer

Mezi novými tvářemi ale najdeme i staré známe. Muž žijící ve věčném Briceově stínu, Srb Gojko Mitić, konečně dostane větší roli. Zatímco v původní trilogii se pouze mihl, tentokrát si zahraje Winnetouova otce Inču-čunu. Mezi navrátilci se objeví i Marie Versiniová. Zatím není jasné, jakou postavu si původní Nšo-či zahraje, její nástupkyní bude mexická kráska Iazua Lariosová.

Winnetou 2016: Gojko Mitić tehdy a dnes • Foto Facebook.com

Třetím do retroparty je Mario Adorf, jemuž sice zůstala jeho ikonická role padoucha Santera, ke jménu jeho postavy ale přibude slovíčko senior. Avšak už z fotek je jasné, že ani 50 let neubralo Adorfovi na schopnosti zahrát pořádného grázla.

Winnetou 2016: Mario Adorf tehdy a dnes • Foto Facebook.com

Jaký bude nový Winnetou? To se dozvíme 25., 27. a 29. prosince, kdy sérii odvysílá německá televize RTL. Pár věcí je však patrných i z traileru. Opět dojde na krvavé potřesení rukou, mezirasovou lásku Old Shatterhanda s Nšo-či a kanoe bude znovu děravá jako ústa staré ženy.