Francouzské mzdy budeme prý mít za 222 let. No a co? To srovnání je pošetilé

Diskuse o blahobytu české společnosti se zvrhla v porovnávání absolutní výše tuzemských mezd proti mzdám v západní Evropě. Naposledy padl z úst premiéra Sobotky analytický výstřel do tmy, který varuje před tím, že současným tempem doženou české platy absolutní úroveň těch francouzských za 222 let. A já se ptám: No a co? Říká tato dramatická zpráva něco o kvalitě života v Česku? Nikoliv. Důležité jsou přece jiné indikátory.