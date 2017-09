Truchlivý prezident odměňuje Nohavicu. Přichází doba odměňování fízlů a udavačů

Zeman už odměnil tolik problematických postav, že to nikoho asi už nezarazí. Překvapil by leda tím, že by udělil medaili za zásluhy o vlast i nevědomým udavačům Babišovi a Filipovi, k čemuž jednou stejně dojde.

Nohavica je talentovaný a originální lidový hudebník, který byl také udavačem. Už Řekové říkali, je dílo a je člověk. Dílo veliké, člověk malý, říkal v bajce o Feidiovi a jeho slavné soše Dia sám Zeus. Myslel tím, ceňte sochu, na sochaře kašlete. Zeman oceňuje obé, protože obé mu přinese užitek. Hudebníka mají lidi rádi, většina mu udavačství dávno odpustila. Fízlů bylo tolik, že jimi byla dotčena skoro každá rodina. Říká se proto - oni za to nemohli, chudáci fízlové. Doba, kdy se budou fízlům dávat medaile, je už tady. Poslední, co chybí, je přilepšení na penzi podle počtu udání.

Politici oblíbené umělce oceňují, aby se přihřáli v lesku jejich slávy. To chápu. Zeman oceňuje i z opačného důvodu, aby lidi viděli lesk jeho velikosti padat na oblíbené umělce. To nechápu. Vždyť žádnou velikost nemá, leda velikost buranství. A s drzostí jemu vlastní jde dál, oceňuje i fízla. Vidíte, vy blbečci, co si mohu já dovolit? Z fízlů vytvářím legii vyznamenaných udavačů, předvoj a výběr z národa, naši novou elitu, pukněte třeba vzteky! A na druhé straně – málokdo si už od něj cenu vezme. I Nohavica, který asi lituje své tehdejší slabosti, by se mohl vzpamatovat, vzít to jako pokání a na Hrad k Zemanovi nejít.

Zemanův výběr udavačů je v pořádku, má to tak být. Oceňuje své lidi, jaké má. Divné by bylo, kdyby se tento truchlivý prezident a kulturní primitiv cpal mezi slušné lidi. Drží se světa, ke kterému patří: pomluvy, lži, křivárny, fízlové. Z toho dělá svou velikost. Plete se v jednom, deset milionů Čechů k tomuto světu nenáleží.

Zeman ale odměňuje i pěkné a moudré lidi, kteří si ocenění státem jistě zaslouží. Dělá jim asi mučivé noci. Mám či nemám to vzít? Mají řešení, nebrat, počkat, jednou se ubohost přežene a ocení je opravdový prezident. A navíc: jeden úředník státu, byť prezident, má právo udílet medaile podle sebe, jak chce on. To není demokratické, to je císařské, předělejte to.