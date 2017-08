EU: Budeme hubit invazní druhy zvířat a vítat invazní lidské populace!

Evropská unie rozšířila seznam živočišných druhů, které nesmějí do Evropy. Takzvané invazní druhy — druhy přicestovavší třeba z jiného kontinentu — nemají ve svých nových domovech přirozené nepřátele a nepasují do ekosystému. Je úplně bizarní, že tuhle starou etologickou a ekologickou poučku není Unie schopna uplatnit proti invazním lidským populacím.

Biologická součást tohoto komentáře je prostá a stará. Druhy, jež se vyvinuly v nějakém ekosystému, do jiného ekosystému nepasují. Nemají v nich přirozené nepřátele, mnohdy se někteří jiní příslušníci ekosystému nedokážou bránit invazním predátorům, prostě je narušena přírodní rovnováha mezi komponentami funkčního soukolí daného ekosystému. Tento poznatek patří mezi základní poznatky ekologie a je natolik nezpochybnitelný, že se podle něj již dlouho dělají i normy Evropské unie.

Podle už existující normy EU jsou za invazní druhy, jež je potřeba vymýtit, prohlášeni třeba želva nádherná či medvídek mýval. Ti nesmějí být do EU přepravováni, a to ani v případě, že se prohlásí za politické emigranty a dle stanoviska řady ochranářů by měli být při dopadení medvídci na místě utráceni společně se svým dovozcem.

Ve středu Evropská komise obohatila již existující seznam o ondatru pižmovou a psíka mývalovitého. Již nebudou smět přicestovat. Cítím se v Evropě hned mnohem bezpečněji. Unijní orgány řeší kraviny, a mimo jejich pozornost zůstává, že mnohem větší nebezpečí než od psíka mývalovitého hrozí od deseti miliónů migrantů do Evropy směřujících, kteří již jsou na pochodu někde v hloubi Afriky a Asie.

Zdá se, že imigrační krize minulých let je zažehnána. Je to jen zdání plynoucí z toho, že tentokrát jdou jinudy — z Afriky rovnou do Itálie. Ale že by jich bylo výrazně méně než dřív, tak to fakt ne. Za prvních sedm měsíců letošního roku přišlo přes Středozemní moře o necelá tři procenta méně imigrantů než za stejné období loni. Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) začátkem července oznámila, že jich letos již přišlo víc než sto tisíc a že přes dva tisíce migrantů při cestě zahynulo či zmizelo.

Přesto Evropa není schopna ani vymoci, aby italská policie na paluby lodí evropských nevládních organizací mohla posílat své hlídky, které by zabránily spolupráci nevládek s pašeráky lidí z Afriky. Momentálně tam policii nevládky prostě nepustí a je po Bruseli.

Jsme v realitě, kdy řešíme ondatru, dokážeme pořádně zatočit s medvídkem mývalem, a v průběhu toho točení si pro samý spěch nevšimneme, že se nám v Evropě usadily milióny ilegálních ekonomických imigrantů z Afriky a Asie.