Křeč Západu: Katar podporuje teroristy, ale USA tam mají základnu a bude tam šampionát ve fotbale | Reflex.cz

Při slabých výkonech české fotbalové reprezentace se nás nemusí v roce 2022 týkat ani fotbalový šampionát, který má netradičně končit před Vánoci v arabském emirátu Katar. Zemi, která je momentálně pod palbou kvůli tomu, že podporuje terorismus. Kritizuje je kvůli tomu americký prezident Donald Trump a některé muslimské státy s ním přerušily diplomatické styky. To ale USA nevadí, aby měly v Kataru velkou leteckou základnu. A světu nepřekáží, že se tam v roce 2022 má pořádat mistrovství světa ve fotbale. To jsou věci, které se jako vždy nakonec mohou obrátit proti Západu.

Trump v pátek řekl, že „Katar je historicky, bohužel, sponzorem terorismu na velmi vysoké úrovni“. Několik dní předtím devět muslimských zemí přerušilo kvůli tomu samému s tímto emirátem diplomatické styky. Že Katar podporuje některé teroristické organizace, se ale ví mnoho let. Také se ví, že je to země, kde nejsou povoleny politické strany, kde má vše pod přísnou kontrolou vládnoucí rodina Sání, kde za styk homosexuálům hrozí trest smrti a kde má svědectví ženy u soudu jen poloviční váhu, ve srovnání s mužem.

Místo toho, aby se Západ od podobné země držel dál, tak kvůli její významné strategické poloze na Středním východě a bohatství plynoucí z ropy a plynu, s ní západní demokracie „laškují“. Amerika sice Katar otevřeně kritizuje, ale dlouhodobě zde provozuje velkou leteckou základnu Al Udeid, na které má kolem 10 tisíc vojáků.

Katarské aerolinky nabízejí nový nejdelší komerční let, trvá přes 17 hodin

Katar je jakoby vojenským spojencem Západu, ale současně je trnem v oku pro většinu muslimských zemí, protože nejenom ovlivňuje svět svoji známou globální televizí Al-Džazíra, ale také na rozdíl od jiných států má poměrně dobré vztahy s nevyzpytatelným Íránem, s kterým má dokonce obrannou dohodu a sdílí s ním největší naleziště na těžbu zemního plynu na světě. Také na svém území povolil fungování kanceláře islamistického hnutí Tálibán, které léta vraždí v Afghánistánu vojáky mezinárodních sil, včetně českých.

Emirát například dlouhodobě a otevřeně podporuje ve válce v Sýrii teroristickou Frontu an-Nusrá, která byla přímo napojena na zločineckou islamistickou organizaci Al-Káida. Je to paradox – zatímco americká letadla startující z území Kataru, bombardují pozice džihádistů z An-Nusry, tak emirát jim posílá peníze. Financuje také přežívání teroristické skupiny Hamás v palestinské Gaze i aktivity radikálního Muslimského bratrstva v Egyptě a jinde v arabském světě.

Podpora terorismu ale nevadila některým západním fotbalovým funkcionářům, aby zvedli ruku pro konání fotbalového mistrovství světa v Kataru v roce 2022.

Jenže co teď s tím?

Že by Katar, který je rigidně řízenou monarchií, kde platí právo šarí’a a který dlouhodobě vyváží do části světa svoji představu ortodoxního islámu, změnil svoji politiku, to se očekávat nedá. Stejně se bohužel nedá očekávat, že by Západ změnil svoji politiku a pořádně na emirát zatlačil. Přednost mají vojenské a ekonomické cíle, ke kterým se Katar vyspělým demokraciím někdy hodí.

Tento začarovaný kruh ale vede k tomu, že někteří takzvaní arabští spojenci Západu podporují radikální organizace, jež provozují terorismus, který je exportován i do Evropy. Vidíme to především v posledních letech.

Současná bouře kolem Kataru, by možná přinesla změnu při financování islámského terorismu, kdyby se ale Západ i další země chovaly ke všem sponzorům tohoto způsobu zločinu stejně. Protože se nejedná pouze o Katar, ale také o Saúdskou Arábii, Pákistán, či Spojené arabské emiráty.

Vysvětlujte to ale milionům západních turistů, kteří jezdí na dovolenou do Dubaje…