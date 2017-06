Podle Putina není Snowden zrádce. Jak by asi s někým takovým zatočili v Rusku? | Reflex.cz

Ruský prezident Vladimir Putin soudí, že bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Edward Snowden, který požívá azylu v Rusku nejméně do roku 2020, není zrádcem Spojených států. To je skutečně neotřelá myšlenka.

Snowden v roce 2013 vynesl mnoho tajných informací, jež ukazují značný rozsah americké elektronické a telefonní špionáže. Týkalo se to desítek miliónů Američanů i vedoucích činitelů spojeneckých států, německé kancléřky a francouzského prezidenta.

„Snowden není zrádce. Nezradil zájmy své vlasti, nepředal jiné zemi informace, které by poškodily lid jeho země,“ řekl Putin podle agentury Interfax v rozhovoru s americkým režisérem Oliverem Stonem, jenž o něm natáčí čtyřdílný dokument.

Putin, sám bývalý důstojník KGB, který se nejspíš v NDR zabýval sledováním sovětských občanů, nicméně se Snowdenovým chováním nesouhlasí. „Kdybyste se mne zeptal, zda to bylo správné, či nikoliv, odpověděl bych, že nikoliv,“ řekl s tím, že když se Snowdenovi práce u Národní bezpečnostní agentury (NSA) nelíbila, mohl prostě dát výpověď.

Postup amerických úřadů se mu ale taky nelíbí. „Je prostě neslušné sledovat své spojence, pokud je opravdu považujete za své spojence, a ne za vazaly. Narušuje to důvěru a v konečném důsledku to škodí vlastní národní bezpečnosti,“ prohlásil Putin a pochválil ruské tajné služby, které podle něj vždy postupují v souladu se zákonem, zatímco NSA zašla „příliš daleko“.

Je to od důstojníka KGB dosti legrační. Ne, Snowden skutečně nepředal informace nějaké jiné zemi. On je předal v podstatě všem zemím, kde mají připojení k internetu. Spojené státy tím poškodil. Jen naivka si myslí, že dnes nesleduje každý každého. Pokud Rusové nesledují spojence, tak asi proto, že žádné skutečné spojence nemají, jinak nejspíš sledují každého, koho mohou. Některé politiky možná vůbec sledovat nemusí, protože jsou to jejich loutky nebo osoby Moskvě nakloněné v míře větší než malé. Ty všechno nahlásí samy.

Bude zajímavé sledovat, co se jednou stane, až nějaký ruský pracovník tajných služeb vynese něco o jejich aktivitách. To bude počtení. Jak se asi bude o takovém člověku na Rusi referovat? Jakých označení se dočká? Nebo se dočká polonia v čaji, aby dal pokoj?

Je však jasné, že Putin samozřejmě nic jiného ani říkat nemůže. Jako autokrat, jenž se opírá o tajné služby, dobře ví, jak se věci mají. Role strážce mezinárodní politické morálky se mu ale jistě líbí a užívá si jí.