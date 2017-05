Míra Frajbiš 4 prezident! Ale co Robert Rosenberg? | Reflex.cz

Ve středu odpoledne mi do schránky dorazil e-mail, po jehož přečtení mi zvlhlo oko. Jakýsi naprosto neznámý pán oznamuje svou kandidaturu na prezidenta. A do e-mailu píše: „Ještě před spuštěním mé kampaně jsem dostal několik nabídek na rozhovor. Případné žádosti o rozhovor pište na tento mail a na základě toho se rozhodnu, komu poskytnu první rozhovor. Teprve poté budou následovat další.“

Takže první informace o kandidátovi je jasná: Myslí si, že na něj budou stát média frontu, myslí si, že se o něj budou prát na interwiev, a on skromně přiznává, že si teprve bude vybírat, ke komu bude tak laskavý, že se s ním bude bavit. Dobré vědět! Stejně tak jako je dobré vědět, že pan Frajbiš nejprve poskytne první a pak teprve druhý rozhovor! Já bych od něj čekal pravý opak. Ale to jen na okraj.

V tiskovém prohlášení, jež rozeslal, dává jasný důkaz, že muže jako Míra tato republika opravdu potřebuje! Na takový blábol by se nezmohl ani Miloš Zeman cestou z ruské ambasády! Cituji: „Vyslyšel jsem volání všeho českého lidu a pod tíhou naléhání svého okolí jsem se rozhodl kandidovat na prezidenta České republiky. Spoustu hlasů už mám přislíbenou, lidé mě oslovují na ulici v mé vísce a sami se mi nabízejí s osobními doklady. Dlouhou dobu jsem s tím nechtěl nic mít, ale přesvědčili mě všichni ti Havlové, Horáčci, Hilšneři a Kolářové. Nebaví mě jejich falešná prvorepubliková noblesa. ... Přece to tam nehodíme nějakému čtyřicetiletému lékaři Hilšnerovi, ať si na prezidentování ještě 20 let počká. Jeho znuděný výraz nikoho nebaví, nemá žádnou energii. Horáček? Vždyť na jeho nudné přednášky o zahraniční politice nikdo nechodí. Jeho tým expertů v čele s Vášáryovou a Romancovem je k smíchu. Takoví uspávači hadů. Kolář sice odstoupil, protože se dozvěděl, že proti mně nemá v přímé volbě šanci, ale určitě se zase někde vyklube.“

To samo o sobě je už dost velká legrace, ovšem opravdový zážitek poskytne až návštěva webu novopečeného kandidáta. Na doméně frajbis.cz je hlavní stránka, kde kandidát vystupuje jako „Míra“ a kde je toho mnoho zajímavého ke čtení: „STOP SOCIÁLNÍM DÁVKÁM! Naši předkové budovali naši zem. Nenechme si vysosat dědictví našich předků. Zavedu příživnictví jako trestný čin.“ Případně: „PROŽIJME ZNOVU NAGANO! Navýšíme investice do sportu a zařídíme, abychom ve sportu byli znovu na úrovni světové špičky.“ Ale také: „NA HRUBEJ PYTEL HRUBÁ ZÁPLATA! Kdokoli bude usvědčen z velké korupce, okamžitě mu sebereme veškerý majetek, jehož původ nebude schopen prokázat. Poté bude vyhoštěn ihned z ČR.“

A k tomu ilustrační obrázek bičování. Prostě — pan Míra má jasno. Do jisté míry tedy. Nahoře na jeho stránce totiž nalezneme menu. Nabízí tyto položky: Úvod, Proč budu kandidovat, Kdo jsem, Můj program a Kontakt. A když si na některý z linků kliknete, posouvá vás to po hlavní stránce nahoru nebo dolů, ale nikam jinam se z té stránky nedostanete. Prostě — Mírův web má jen jednu jedinou stránku. Musím přiznat, že něco takového jsem ještě u politika neviděl.

Obecně vzato: Mírovu kandidaturu by asi bylo možné podpořit, protože stará lidová pranostika říká, že každé volby mají mít svého kašpara. Jako měly ty minulé Franze. Mírova kandidatura do této role má však malý háček: Pan Frajbiš nemá potetovanej ksicht. Proto bych se přimlouval, aby kandidaturu stáhl a místo sebe delegoval pornoherce Roberta Rosenberga.